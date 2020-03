Taliansko prerušilo trajektovú dopravu medzi pevninou a Sicíliou

Rím 16. marca (TASR) - Taliansko v rámci boja proti novému koronavírusu uvalilo prísne karanténne opatrenia na Sicíliu. Vláda rozhodla o pozastavení trajektovej dopravy medzi pevninou a týmto ostrovom, informovala v pondelok tlačová agentúra APA.



Naďalej v prevádzke majú zostať dva lety denne medzi Rímom a sicílskymi mestami Catania a Palermo. Železničné spojenie s Rímom má byť obmedzené na jediný vlak kategórie Intercity.



Menšie sicílske letiská Trapani a Comiso boli uzavreté. Nákladná doprava funguje podľa plánu, zatiaľ čo regionálna železničná doprava bola obmedzená približne o 60 percent. Výrazné obmedzenia sa týkajú aj trajektov na menšie ostrovy v okolí Sicílie.



Najnovšie rozhodnutie nasledovalo po tom, ako v uplynulých dňoch prišlo na Sicíliu vyše 30.000 ľudí zo severu. Objavili sa obavy z nárastu v počte prípadov nakazenia novým koronavírusom, aký by miestny systém zdravotníctva nemusel zvládnuť.



Podobné obmedzenia boli ešte v sobotu uvalené aj na dopravné spojenia so Sardíniou - druhým najväčším ostrovom Talianska. Prepravovať je možné len tovar a osoby s povolením. Do sardínskej metropoly Cagliari sa lieta už len z rímskeho letiska Fiumicino.



Výrazne obmedzená je verejná doprava aj v iných častiach Talianska, patriaceho medzi krajiny najhoršie postihnuté koronavírusovou pandémiou. Na severo-južnej osi prestali premávať nočné vlaky a veľká časť letísk je zatvorená.



V Taliansku medzitým podľahlo nákaze novým koronavírusom ďalších 349 ľudí, čím sa počet úmrtí na ochorenie COVID-19 v tejto krajine zvýšil na viac ako 2000. Infikovaných bolo 27.980 osôb.