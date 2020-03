Taliansko predĺžilo mimoriadne opatrenia najmenej do 12. apríla

Rím 30. marca (TASR) - Talianska vláda predĺžila platnosť prísnych opatrení vrátane zákazu vychádzania na spomalenie šírenia nového koronavírusu minimálne až do 12. apríla. V pondelok to oznámil minister zdravotníctva Roberto Speranza, píše agentúra AFP.



Vedecký výbor, zriadený na poskytovanie odborného poradenstva štátnym orgánom pre boj s koronavírusom, na svojom zasadnutí odporučil predĺženie "všetkých príslušných opatrení najmenej do Veľkej noci", uviedol vo vyhlásení Speranza.



Oficiálne Taliansko doposiaľ zaznamenalo 101.739 nakazených a 11.591 úmrtí, čo je celosvetovo najhoršia bilancia v rámci súčasnej koronavírusovej pandémie. Spomínané opatrenia, zavedené v prvej polovici marca, mali platiť do 3. apríla.