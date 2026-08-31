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Taliansko predĺžilo pozastavenie Schengenskej dohody so Španielskom

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Ilustračné foto. Foto: TASR

Taliansko pôvodné pozastavenie oznámilo 1. augusta v reakcii na prílev migrantov z Maroka do španielskej exklávy Ceuta.

Autor TASR
,aktualizované 
Rím 31. augusta (TASR) - Taliansko predĺžilo pozastavenie uplatňovania schengenských pravidiel o voľnom pohybe osôb so Španielskom o ďalších 15 dní. Hraničné kontroly pre cestujúcich medzi oboma krajinami letecky alebo po mori tak budú pokračovať. V pondelok o tom informovala agentúra ANSA s odvolaním sa na tamojších predstaviteľov, píše TASR.

Taliansko pôvodné pozastavenie oznámilo 1. augusta v reakcii na prílev migrantov z Maroka do španielskej exklávy Ceuta. Madrid následne zaviedol náhodné kontroly cestujúcich prichádzajúcich z Talianska.

Ministerstvo vnútra v Ríme oznámilo, že krajina predĺžila pozastavenie Schengenskej dohody so Španielskom, pretože v Ceute aj naďalej pretrvávajú kritické problémy. Dodalo však, že sa zohľadňujú španielske a európske iniciatívy zamerané na postupnú normalizáciu situácie na tomto území.

Predĺženie pozastavenia konzultoval podľa rezortu minister vnútra Matteo Piantedosi so svojím španielskym náprotivkom Fernandom Grande-Marlaskom „počas konštruktívneho telefonického rozhovoru“.

Piantedosi poznamenal, že rozhodnutie vychádzalo z analýzy odborníkov. Rím však podľa jeho slov ocenil úsilie Madridu pri zvládaní tejto krízy.

Hranice do Ceuty prekročilo z Maroka koncom júla od 70.000 až po 80.000 nelegálnych migrantov. Väčšina z nich sa medzičasom už vrátila späť, ale podľa španielskych úradov tam naďalej zostáva 3500 až 7000 osôb vrátane maloletých bez sprievodu.

Toto územie s rozlohou len 18 štvorcových kilometrov je tak už týždne zdrojom napätia. Tamojší obyvatelia žiadajú odchod migrantov a pravidelne organizujú demonštrácie proti bezpečnostným a hygienickým problémom súvisiacimi s touto krízou. V uplynulých dňoch došlo k viacerým potýčkam medzi obyvateľmi a políciou, ako aj medzi migrantami a políciou.

Španielsky premiér Pedro Sánchez v pondelok vylúčil zodpovednosť marockých úradov za prílev migrantov a potvrdil, že vyšetrovanie naďalej prebieha.

Madrid v reakcii na predĺženie pozastavenia Schengenskej dohody oznámil odvetné opatrenia. Španielsky rezort vnútra potvrdil, že predĺži hraničné kontroly u cestujúcich prichádzajúcich z Talianska po mori alebo letecky taktiež o 15 dní. Kontroly Španielsko pôvodne zaviedlo 8. augusta s tým, že budú v platnosti jeden mesiac.
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