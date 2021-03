Taliansko predĺžilo vnútroštátny zákaz cestovania do Veľkej noci

Rím 3. marca (TASR) - Taliansko predĺžilo väčšinu platných pandemických obmedzení vrátane zákazu vnútroštátneho cestovania o ďalší mesiac; platiť tak budú do Veľkej noci. V utorok o tom informovala talianska vláda, píše agentúra DPA.



V platnosti naďalej zostáva vnútroštátny zákaz cestovania - Taliani nebudú môcť prekročiť hranice svojho regiónu minimálne do 6. apríla. Výnimky budú mať len cesty do práce či iné mimoriadne prípady.



Uzavrieť sa budú musieť školy v červených (najviac rizikových) oblastiach, ako uviedol minister zdravotníctva Roberto Speranza. Krajina zavedie online vyučovanie v najrizikovejších oblastiach a tam, kde je sedemdňová incidencia nákazy vyššia ako 250 na 100.000 obyvateľov.



Isté uvoľnenia nastanú v menej rizikových (žltých) regiónoch, kde sa od 27. marca, pri dodržaní stanovených kapacít, budú môcť otvoriť divadlá a kiná.



Nové vládne nariadenia začnú platiť 6. marca a budú naďalej založené na rozdelení regiónov podľa ich rizikovosti. Výnos so spomínanými opatreniami podpísal premiér Mario Draghi.



Speranza, ako aj zdravotnícki experti upozornili, že britský variant koronavírusu, ktorý je nákazlivejší a spôsobuje závažnejší priebeh ochorenia, predstavuje v súčasnosti v Taliansku už viac ako polovicu prípadov nákazy. V krajine navyše stúpa krivka nákazy a denne pribúda v priemere 15.000 infikovaných.