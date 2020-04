Taliansko predlžuje karanténne opatrenia do 3. mája

Rím 10. apríla (TASR) - Taliansky premiér Giuseppe Conte v piatok večer oznámil, že sa rozhodol do 3. mája predĺžiť platnosť prísnych karanténnych opatrení, ktoré majú obmedziť šírenie nového koronavírusu.



"Predlžujeme reštrikcie (o ďalšie tri týždne) do 3. mája. Je to ťažké, ale nevyhnutné rozhodnutie, za ktoré preberám plnú politickú zodpovednosť," uviedol Conte v prejave k občanom. Jeho slová citovala agentúra AFP.



Platnosť opatrení sa mala pôvodne skončiť 13. apríla. Conte zdôraznil, že prijaté obmedzenia už začínajú prinášať výsledky a že tento pozitívny trend by sa mohol po zrušení opatrení zvrátiť.



Taliansko v piatok zaznamenalo 570 nových úmrtí na ochorenie COVID-19 spôsobené novým koronavírusom. Celkovo už v krajine zaznamenali 18.849 úmrtí, čo je momentálne najviac na svete. Počet infikovaných stúpol o 1396 na 98.723.