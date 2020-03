Premávka na diaľniciach v Taliansku sa znížila o 70 percent

Rím 26. marca (TASR) - Prísny zákaz vychádzania, zavedený v Taliansku v snahe spomaliť šírenie nového koronavírusu, mal v uplynulých dňoch za následok prudké zníženie premávky na tamojších diaľniciach.



Podľa údajov diaľničnej spoločnosti Autostrade per l'Italia (ASPI), spravujúcej sieť s dĺžkou 3500 kilometrov, išlo v týždni do 22. marca až o 70-percentný pokles oproti porovnateľnému obdobiu roka 2019. Oproti predchádzajúcemu týždňu bol pokles 56-percentný, informovala tlačová agentúra APA.



Koronavírusová pandémia ochromila v Taliansku aj leteckú dopravu. Obzvlášť postihnuté sú rímske letiská, ktoré zaznamenali v týždni do 22. marca oproti porovnateľnému obdobiu roka 2019 až 93-percentný úbytok v počte cestujúcich. Oproti predchádzajúcemu týždňu pokles dosahoval 81 percent, uviedli podľa APA holding Atlantia, do ktorého patrí ASPI, ako aj prevádzkovateľ rímskych letísk Aeroporti di Roma (ADR).



Taliansky Národný podnik pre civilné letectvo (ENAC) medzitým predĺžil prerušenie prevádzky takmer všetkých talianskych letísk do 3. apríla.



Výrazné oslabenie premávky bolo zaznamenané aj na španielskych a francúzskych diaľniciach, ktorých prevádzkovanie zabezpečuje takisto holding Atlantia. V prípade Španielska išlo v týždni do 22. marca o medziročný pokles o 66 percent, zatiaľ čo vo Francúzsku bol tento pokles vyčíslený na 58 percent.