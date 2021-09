Premiér Draghi kritizoval EÚ pre postoj k afganským utečencom

Rím 2. septembra (TASR) - Taliansky premiér Mario Draghi kritizoval vo štvrtok postoj jednotlivých členských krajín Európskej únie pri prijímaní utečencov z Afganistanu. Informuje o tom agentúra DPA.



Zachraňovanie Afgancov opäť ukázalo úbohosť EÚ v otázke migrácie, povedal bývalý šéf Európskej centrálnej banky (ECB) na tlačovej konferencii v talianskej metropole Rím.



Pri Afganistane ide podľa Draghiho o celosvetový problém. EÚ, ktorá sa zhoduje v takom množstve princípov, sa to však nedarí riešiť, dodal taliansky premiér. "Je to tŕň v existencii Únie," dodal.



Sú krajiny, ktoré do dnešného dňa napriek atentátom a najnovšej tragédii v Afganistane hovoria: Nechceme žiadnych afganských utečencov, podotkol Draghi. "Ako len môžu?" uviedol 73-ročný taliansky premiér. Nespomenul názvy krajín, ktoré svojimi vyjadreniami kritizoval, konštatuje DPA.



Naposledy sa proti prijatiu afganských utečencov vyslovila rakúska vláda, ktorá sa namiesto toho vyjadrila za pomoc priamo na mieste.



V Taliansku je téma migrácie a utečencov už niekoľko rokov príčinou politických sporov. Množstvo ľudí sa pokúša pri úteku zo severnej Afriky dostať sa do Talianska a tým aj do EÚ. Taliansko už dlhší čas požaduje od Únie, aby prispôsobila prerozdeľovanie migrantov v rámci EÚ, píše DPA.