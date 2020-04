LEKÁRI: Prepúšťanie do domácej liečby môže aktivovať biologickú bombu

Rím 1. Apríla (TASR) - Talianski lekári a odbory varujú, že prepúšťanie pacientov stále pozitívnych na koronavírus z nemocníc do domácej liečby môže spustiť "biologickú bombu". Napísala to v stredu agentúra AFP.



Keďže v nemocniciach sa momentálne nachádza viac ako 28.000 ľudí, pričom viac než 4000 z nich potrebuje intenzívnu starostlivosť, nemocničné lôžka sa musia čo najskôr uvoľniť. Pacienti, ktorí nemajú možnosť zotavovať sa v domácej izolácii, tak putujú do vyhradených zariadení alebo hotelov na to určených.



Nový koronavírus sa už šíri aj v domovoch dôchodcov a zariadeniach s opatrovateľkou službou. V Taliansku sa preto hovorí o "tichom masakri". Stovky starých ľudí sa obávajú, že sa chorobou COVID-19 nakazia. "Vo vojne, ako je táto, sa nemôžeme vystaviť nebezpečenstvu opakovaného výskytu nových ohnísk, ktoré by mohli zmeniť opatrovateľské domovy na 'biologické bomby', šíriacich vírus," uviedol riaditeľ Talianskej geriatrickej spoločnosti (SIGG) Raffaele Antonelli Incalzi.



Podľa Incalziho nie je na mieste využívať zariadenia pre seniorov na odbremenenie nemocníc. "Ohrozuje to starších obyvateľov, ktorí sú najslabším článkom tejto pandémie," dodal.



Taliansky inštitút politických štúdií (ISPI) v pondelok uviedol, že podľa regionálnych údajov má značná časť ľudí vírus aj po prepustení z nemocnice.