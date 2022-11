Taliansko preverí nemeckú záchrannú loď, prijme iba chorých migrantov

Rím 5. novembra (TASR) - Talianska vláda chce skontrolovať situáciu na nemeckej lodi Humanity 1, ktorú ako jednu z viacerých využívajú civilné organizácie na záchranu migrantov na mori a ktorá teraz čaká so zachránenými ľuďmi pri pobreží Sicílie na pridelenie bezpečného prístavu. TASR prevzala sobotňajšiu správu z tlačovej agentúry DPA.



Loď Humanity 1 vplávala do talianskych vôd a teraz bude musieť zakotviť pri pobreží sicílskej provincie Catania, kde následne úrady urobia inšpekciu. Úrady preveria, či treba niekoho zo zdravotných dôvodov prepraviť na pobrežie, uviedol v Ríme v piatok večer taliansky minister vnútra Matteo Piantedosi.



"Rešpektujeme humanitárne potreby," povedal nezávislý politik. Migranti, ktorí nebudú mať povolené vystúpiť na pobrežie, budú musieť zostať na palube lode a odísť z talianskych vôd. "Potom uvidíme, čo sa bude diať," uviedol minister. Dodal, že situáciu z hodiny na hodinu monitorujú.



Taliansko až dosiaľ prideľovalo záchranným lodiam prístav, vhodný na zakotvenie. Nová vláda vedená radikálnou pravicovou premiérkou Giorgiou Meloniovou však jasne vyhlásila, že chce zastaviť príchody lodí s migrantmi a že podľa nej majú povinnosť prijať ich tie štáty, kde sú lode zaregistrované.



Podľa slov Piantedosiho sa v Bruseli konali rozhovory, na ktorých sa Francúzsko ponúklo, že prijme ľudí z plavidla Ocean Viking, ktoré má v prevádzke francúzska organizácia SOS Méditerranée. V kontakte s Talianskom je aj nemecké ministerstvo zahraničných vecí.



"My budeme vždy poskytovať záchranu a pomoc, ale zakazujeme zahraničným mimovládnym organizáciám zastavovať v talianskych vodách," vyhlásil minister pre infraštruktúru Matteo Salvini. Šéf krajne pravicovej stany Liga, ku ktorému má Piantedosi blízko, bol tiež v roku 2019 ministrom vnútra a do pozornosti sa dostával svojou protimigračnou politikou.



Pri talianskych vodách teraz čakajú štyri lode rôznych mimovládnych organizácií a na ich palubách sa nachádza celkovo vyše 1000 migrantov.