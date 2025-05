Taliansko previezlo do Albánska 26 neúspešných žiadateľov o azyl

Rím/Tirana 28. mája (TASR) - Talianske úrady v utorok uviedli, že previezli skupinu 26 neúspešných žiadateľov o azyl do záchytného centra pre migrantov v Albánsku pod správou Ríma. Talianska vláda nezverejnila ich národnosť ani ďalšie podrobnosti, píše TASR podľa správy agentúry AP.



Loď previezla migrantov z talianskeho prístavu Brindisi do albánskeho prístavu Shengjin, približne 65 kilometrov severovýchodne od Tirany. Migranti sa odtiaľ zvyčajne presúvajú do druhého centra v meste Gjader, tiež spravovaného Rímom.



Nie je jasné, ako dlho migranti zostanú v Albánsku. Podľa talianskych zákonov môžu byť neúspešní žiadatelia o azyl zadržiavaní až 18 mesiacov. O prvej skupine 40 migrantov, ktorí boli do Albánska prevezení v apríli, nie sú k dispozícii žiadne informácie. Miestne médiá vydali nepotvrdené správy, že 16 z nich bolo vrátených späť do Talianska.



Zariadenia v oboch albánskych mestách boli pôvodne vybudované na spracovanie žiadostí o azyl ľudí, ktorých Taliansko zadržalo v Stredozemnom mori. Rím sa pokúšal odradiť budúcich azylantov od pokusov dostať sa do Talianska. Od ich otvorenia v októbri však talianske súdy zabránili úradom v ich využívaní a malé skupiny migrantov, ktorí tam boli poslaní, sa vrátili do Talianska.



Talianska pravicová vláda premiérky Giorgie Meloniovej v marci schválila dekrét, ktorým sa Albánsko bude využívať ako záchytné miesto pre ľudí, ktorých žiadosti o azyl už boli zamietnuté.