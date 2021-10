Pri havárii lietadla v Miláne zahynul aj rumunský miliardár

San Donato Milanese 3. októbra (TASR) - Pri havárii malého lietadla, ktoré v nedeľu narazilo do budovy pri severotalianskom Miláne, zahynul aj jeden z najbohatších Rumunov, miliardár Dan Petrescu. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na správy talianskych médií.Petrescu jednomotorové lietadlo PC-12 sám pilotoval. Okrem neho zahynulo aj zvyšných sedem ľudí na palube vrátane jeho manželky a syna.K tragickej nehode došlo na južnom predmestí Milána San Donato Milanese. Súkromné lietadlo s ôsmimi osobami na palube tam narazilo do dvojposchodovej kancelárskej budovy, ktorá sa renovovala a nenachádzali sa v nej preto nijakí ľudia.Stroj vzlietol v nedeľu popoludní z milánskeho letiska Linate a smeroval na Sardíniu, po niekoľkých minútach letu však narazil do budovy. Príčina havárie nebola bezprostredne známa. Podľa svedkov lietadlo už pred nárazom do budovy horelo; objavili sa preto tvrdenia, že sa mu vznietil motor.Celú udalosť začal vyšetrovať taliansky úrad pre civilné letectvo, ktorého experti už objavili aj tzv. čiernu skrinku.Dan Petrescu mal 68 rokov, bol majiteľom veľkej stavebnej firmy a vlastnil aj sieť hypermarketov a nákupných centier. Okrem rumunského mal aj nemecké občianstvo. Pri havárii zahynula aj jeho 65-ročná manželka, ktorá boja aj občiankou Francúzska, a ich 30-ročný syn Dan Stefano. Medzi obeťami tragédie je aj jedno dieťa.Podľa miestnych požiarnikov okrem ľudí na palube neutrpeli ujmu nijaké ďalšie osoby. V dôsledku pádu stroja sa však vznietilo viacero áut na neďalekom parkovisku, ktoré boli taktiež prázdne. Horieť začala aj samotná budova, do ktorej lietadlo narazilo.