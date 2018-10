Pri vykopávkach v Pompejach našli päť kostier

Pompeje boli v dávnej minulosti prekvitajúcim mestom, ale v roku 79 ich zničil výbuch sopky Vezuv, ktorý tiež usmrtil tisíce ľudí.

Miláno 24. októbra (TASR) - Archeológovia pri vykopávkach v talianskych Pompejach objavili neporušené kostry piatich ľudí, ktorí sa v roku 79 nášho letopočtu snažili ukryť pred výbuchom sopky Vezuv. Informáciu priniesla v stredu agentúra DPA.



Riaditeľ archeologického náleziska v Pompejach Massimo Osanna v stredu povedal, že kostry boli neporušené aj napriek tomu, že na nálezisku došlo v minulosti k rabovaniu s cieľom predávať nájdené artefakty. Podľa predbežných zistení patria pozostatky dvom ženám a trom deťom. Objav je šokujúci ale historicky veľmi významný, povedal Osanna.



Podľa archeológov sa obete snažili ukryť v dome v malej izbe, no boli zavalené prepadnutým stropom alebo uhoreli. Ich telá objavili spolu s nápisom, ktorý datuje výbuch sopky na október roku 79 Historici doteraz katastrofu datovali na august, podľa nápisu však k explózii došlo až o dva mesiace neskôr.



Pompeje sú archeologická lokalita na mieste niekdajšieho antického mesta a sú zapísané do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. Po rímskom Koloseu a námestí Forum Romanum sú tretím turisticky najobľúbenejším miestom v Taliansku.



Pompeje boli v dávnej minulosti prekvitajúcim mestom, ale v roku 79 ich zničil výbuch sopky Vezuv, ktorý tiež usmrtil tisíce ľudí. Zrúcaniny sa zachovali až do súčasnosti, keďže boli niekoľko stáročí zakryté až šesť metrov hrubou vrstvou sopečného popola.