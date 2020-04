V Taliansku pribudlo 433 obetí, počet pacientov na JIS-kách klesá

Rím 19. apríla (TASR) - V Taliansku zomrelo za uplynulých 24 hodín ďalších 433 ľudí nakazených novým koronavírusom, čo je o 49 menej ako v predchádzajúci deň. Celkový počet úmrtí od 20. februára, považovaného za začiatok pandémie v Taliansku, tak stúpol na 23.660, uviedli v nedeľu predstavitelia civilnej ochrany.



Počet obetí je druhý najnižší od 12. apríla - vtedy ich bolo 431.



Počet infikovaných ľudí sa v porovnaní so sobotou zvýšil o 486 na 108.257. Celkový počet osôb pozitívnych na koronavírus, vrátane uzdravených a zosnulých, je 178.972.



V talianskych nemocniciach je so symptómami ochorenia COVID-19 hospitalizovaných 25.033 pacientov (o 26 viac ako v sobotu), z toho 2635 je na jednotkách intenzívnej starostlivosti (o 988 menej ako v sobotu). Pokles pacientov na JIS pokračuje už šestnásty deň po sebe. V domácej izolácii je 80.589 pacientov. Počet vyliečených stúpol o 2128 na 47.055.



Za ostatných 24 hodín sa v Taliansku vykonalo 50.708 testov. Celkovo ich doteraz bolo 1.356.541, pričom do tohto počtu sú započítané aj viackrát testované osoby.