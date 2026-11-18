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Taliansko prijalo sporný zákon na posilnenie boja proti antisemitizmu
Táto legislatíva vyvolala v krajine búrlivé diskusie o tom, či by za antisemitskú mohla byť označená aj oprávnená kritika izraelskej vlády a jej politiky, čo by obmedzilo slobodu prejavu.
Autor TASR
Rím 18. novembra (TASR) - Taliansky parlament v utorok schválil zákon, ktorého cieľom je posilniť boj proti antisemitizmu. Táto legislatíva vyvolala v krajine búrlivé diskusie o tom, či by za antisemitskú mohla byť označená aj oprávnená kritika izraelskej vlády a jej politiky, čo by obmedzilo slobodu prejavu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AP.
Návrh zákona schválila dolná komora parlamentu pomerom hlasov 147 ku 93, pričom päť poslancov sa zdržalo. Senát tento návrh prijal už v marci.
DPA vysvetľuje, že zákon preberá definíciu antisemitizmu, ktorú vypracovala Medzinárodná aliancia pre pripomínanie holokaustu (IHRA). Medzi jej príklady patria aj určité formy nepriateľstva voči Izraelu. Uvádza sa v nej, že prejavy antisemitizmu môžu byť namierené aj proti Izraelu, ak je vnímaný ako kolektívny predstaviteľ židovského národa.
Kritici však tvrdia, že prevzatie medzinárodne uznávanej definície antisemitizmu by mohlo v konečnom dôsledku viesť k obmedzeniu politického prejavu chráneného slobodou slova, ak ide o Izrael a Palestínčanov. Obávajú sa, že kritika izraelskej vlády a jej krokov vrátane postupu vo vojne v Pásme Gazy, by mohla byť klasifikovaná ako antisemitizmus.
Zástancovia nového zákona tvrdia, že pomôže identifikovať antisemitizmus. Vláda trvá na tom, že táto legislatíva neobmedzuje slobodu politického prejavu.
Zároveň nezavádza nové trestné činy ani sankcie. Namiesto toho vymedzuje zásady uplatňovania existujúcej talianskej stratégie v boji proti antisemitizmu a oficiálne sa odvoláva na pracovnú definíciu IHRA.
Opozičná Demokratická strana (PD) sa pri hlasovaní v Senáte zdržala a v dolnej komore bola proti tomuto zákonu. Líderka PD Elly Schleinová neúspešne žiadala o zmeny tejto definície. Proti návrhu hlasovalo tiež opozičné Hnutie piatich hviezd (M5S).
Talianske centrum CDEC na monitorovanie antisemitizmu zaznamenalo v prvej polovici tohto roka 401 incidentov, čo predstavuje medziročný pokles o 14 percent. Stále však ide o trojnásobok priemeru zaznamenaného v rokoch 2019 až 2022. V roku 2025 evidovali 963 incidentov.
Únia talianskych židovských obcí (UCEI) nový zákon privítala a jej predsedníčka Livia Ottolenghiová uviedla, že posilní „demokratické obranné mechanizmy talianskej občianskej spoločnosti“.
Návrh zákona schválila dolná komora parlamentu pomerom hlasov 147 ku 93, pričom päť poslancov sa zdržalo. Senát tento návrh prijal už v marci.
DPA vysvetľuje, že zákon preberá definíciu antisemitizmu, ktorú vypracovala Medzinárodná aliancia pre pripomínanie holokaustu (IHRA). Medzi jej príklady patria aj určité formy nepriateľstva voči Izraelu. Uvádza sa v nej, že prejavy antisemitizmu môžu byť namierené aj proti Izraelu, ak je vnímaný ako kolektívny predstaviteľ židovského národa.
Kritici však tvrdia, že prevzatie medzinárodne uznávanej definície antisemitizmu by mohlo v konečnom dôsledku viesť k obmedzeniu politického prejavu chráneného slobodou slova, ak ide o Izrael a Palestínčanov. Obávajú sa, že kritika izraelskej vlády a jej krokov vrátane postupu vo vojne v Pásme Gazy, by mohla byť klasifikovaná ako antisemitizmus.
Zástancovia nového zákona tvrdia, že pomôže identifikovať antisemitizmus. Vláda trvá na tom, že táto legislatíva neobmedzuje slobodu politického prejavu.
Zároveň nezavádza nové trestné činy ani sankcie. Namiesto toho vymedzuje zásady uplatňovania existujúcej talianskej stratégie v boji proti antisemitizmu a oficiálne sa odvoláva na pracovnú definíciu IHRA.
Opozičná Demokratická strana (PD) sa pri hlasovaní v Senáte zdržala a v dolnej komore bola proti tomuto zákonu. Líderka PD Elly Schleinová neúspešne žiadala o zmeny tejto definície. Proti návrhu hlasovalo tiež opozičné Hnutie piatich hviezd (M5S).
Talianske centrum CDEC na monitorovanie antisemitizmu zaznamenalo v prvej polovici tohto roka 401 incidentov, čo predstavuje medziročný pokles o 14 percent. Stále však ide o trojnásobok priemeru zaznamenaného v rokoch 2019 až 2022. V roku 2025 evidovali 963 incidentov.
Únia talianskych židovských obcí (UCEI) nový zákon privítala a jej predsedníčka Livia Ottolenghiová uviedla, že posilní „demokratické obranné mechanizmy talianskej občianskej spoločnosti“.