Taliansko pripravuje ďalší balík opatrení na riešenie cien energií

Rím 25. júla (TASR) - Talianska vláda pripravuje ďalší balík opatrení pre podniky a domácnosti, ktoré zápasia s vysokými cenami energií. Uviedla to v pondelok štátna tajomníčka talianskeho ministerstva hospodárstva Laura Castelliová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Castelliová uviedla, že nový balík opatrení na zmiernenie cien elektriny, plynu a pohonných látok by mohol dosiahnuť až 13 miliárd eur a celkovú pomoc poskytnutú od januára tak zvýšiť už na 46 miliárd eur. Najnovšie oznámené stimuly budú zároveň jedným z posledných ekonomických opatrení premiéra Maria Draghiho. Ten minulý týždeň rezignoval, pričom predčasné voľby sa budú konať 25. septembra.



Súčasťou opatrení, ktoré vláda zvažuje, je dočasné zrušenie dane z pridanej hodnoty (DPH) na vybrané základné potraviny ako cestoviny a chlieb, uviedla Castelliová pre rozhlasovú stanicu Radio 24. K ďalším opatreniam patria príspevky na energie pre nízkopríjmové rodiny a dotácie pre energeticky náročné podniky.



Harmonizovaná miera inflácia v Taliansku dosiahla v júni 8,5 %, zatiaľ čo v máji sa harmonizované spotrebiteľské ceny zvýšili o 7,3 %. Jadrová inflácia, do ktorej sa nezapočítavajú ceny čerstvých potravín a energií, dosiahla v júni 3,8 % po 3,2-percentnej úrovni v máji. "Je to najvyššia inflácia od roku 1986, čo výrazne redukuje kúpnu silu Talianov," dodala Castelliová pri prezentovaní novej pomoci zo strany vlády.