Proruskí hackeri napadli viaceré webstránky talianskych inštitúcií

Rím 12. mája (TASR) - Proruskí hackeri zaútočili na webové stránky viacerých talianskych inštitúcií vrátane tamojšieho Senátu. K zodpovednosti za tento kybernetický útok sa prihlásila hackerská skupina s názvom Killnet. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na tlačovú agentúru ANSA.



Terčom kybernetického útoku sa stal aj taliansky Národný zdravotnícky inštitút (ISS) a tamojšia asociácia vodičov Automobile Club d'Italia. Webové stránky Senátu a ISS boli mimo prevádzky približne do 20.00 h SELČ. Polícia bez bližších podrobností uviedla, že prípad vyšetruje.



Predsedníčka Senátu Elisabetta Casellatiová na Twitteri uviedla, že kybernetický útok nespôsobil nijaké škody. "Sú to vážne incidenty, ktoré netreba podceňovať," dodala.



Talianske ministerstvo obrany, ktorého webstránka bola v predmetnom čase taktiež nedostupná, uviedlo, že dôvodom bola "dlho plánovaná údržba".



Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu z konca februára zvýšili mnohé západné vlády úroveň svojej ostražitosti v očakávaní prípadných kybernetických útokov na svoje IT systémy a infraštruktúru, pripomína Reuters.



Talianska železničná spoločnosť Ferrovie dello Stato Italiane (FS) koncom marca napríklad dočasne zastavila niektoré služby predaja lístkov pre obavy, že sa stala terčom kybernetického útoku.