Proti koronavírusu by sa nedala zaočkovať až tretina Talianov

Rím 24. júna (TASR) - Proti novému koronavírusu by sa v prípade dostupnej vakcíny nedal zaočkovať každý tretí Talian. Vyplýva to z prieskumu zverejnenom v stredu, píše agentúra DPA.



Prieskum výskumného inštitútu IXE odhalil, že 33 percent Talianov by sa zaočkovať nedalo. Oproti tomu by s vakcináciou súhlasilo 61 percent respondentov a šesť percent neuviedlo jednoznačnú odpoveď.



Závery prieskumu tiež naznačujú, že 57 percent Talianov súhlasí so súčasnými opatreniami, ktoré sa týkajú dodržiavania bezpečných rozstupov či nosenia pokrývok nosa a úst. S opatreniami naopak nesúhlasí 33 percent ľudí, ktorí tvrdia, že by malo dôjsť k ich uvoľneniu, a osem percent je za ich úplné zrušenie.



Aj keď Taliansko patrí medzi najviac zasiahnuté krajiny koronavírusovou pandémiou, šírenie nákazy sa počas posledných týždňov spomalilo. V utorok talianske úrady zaznamenali iba 122 nových infikovaných, čo je najnižší počet od 26 februára.



Podľa údajov z Univerzity Johnsa Hopkinsa doteraz v Taliansku zaznamenali 238.833 prípadov a 34.675 úmrtí v dôsledku ochorenia COVID-19.