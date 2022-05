Počas letu z Talianska budú respirátory naďalej povinné

Rím 17. mája (TASR) - Pasažieri budú musieť mať počas letov do Talianska a odtiaľ nasadený respirátor, a to bez ohľadu na krajinu registrácie lietadla. V utorok to oznámil taliansky Úrad civilného letectva (ENAC). TASR správu prevzala od agentúry ANSA.



Respirátory budú musieť nosiť cestujúci aj posádka lietadiel, uviedol úrad ENAC vo vyhlásení.



Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) a Európske centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (ECDC) minulý týždeň vydali nariadenie, ktorým sa od 16. mája zrušila plošná povinnosť prekrytia dýchacích ciest na letiskách a palubách lietadiel. Ak sú však rúška povinné v mieste odletu alebo v cieľovej krajine, cestujúci ich musia mať aj počas letu.



Nízkonákladový letecký dopravca Ryanair zverejnil zoznam 15 členských krajín EÚ, kde je nosenie rúšok naďalej povinné. Sú medzi nimi Nemecko, Grécko, Portugalsko, Španielsko a Taliansko.