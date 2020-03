Rím pre koronavírus zatvorí jedno z letísk, druhé príde o terminál

Rím 12. marca (TASR) - Rímske letisko Ciampino prestane od piatka odbavovať lety s prepravou cestujúcich, zatiaľ čo druhé miestne letisko Fiumicino budúci týždeň vyradí z prevádzky jeden z terminálov. K týmto opatreniam pristúpili v čase, keď aerolínie rušia lety do Talianska v súvislosti s epidémiou nového koronavírusu, informovala agentúra AFP.



Hovorca spoločnosti Aeroporti di Roma (ADR), ktorá prevádzkuje obe rímske letiská, uviedol pre AFP, že Ciampino prestane prijímať cestujúcich "v piatok o polnoci", naďalej však bude schopné odbavovať nákladné lety. Uzavretie osobného Terminálu 1 väčšieho letiska Fiumicino je naplánované na budúci utorok.



Rímske letisko Ciampino je obľúbené medzi tzv. nízkonákladovými leteckými dopravcami. Spoločnosť ADR neuviedla, dokedy by ohlásené obmedzenia mohli platiť, ubezpečila však, že prevádzka sa vráti do normálu "hneď, ako sa podarí prekonať súčasné obdobie núdze".



Talianska vláda v rámci boja proti šíreniu nového koronavírusu zaviedla celý rad opatrení - vrátane zákazu cestovať okrem prípadov, keď je to nevyhnutné. Počet osôb nakazených koronavírusom SARS-CoV-2 sa v stredu v Taliansku zvýšil na takmer 10.600. V dôsledku ochorenia COVID-19 tam zomrelo už najmenej 827 ľudí.



Taliansko je po Číne krajinou najviac zasiahnutou epidémiou nového koronavírusu.