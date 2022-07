Rím zachvátil už štvrtý veľký požiar za posledný mesiac

Rím 10. júla (TASR) - Ďalší veľký požiar zachvátil cez víkend viacero častí talianskej metropoly Rím. V sobotu začalo horieť v jej východnej štvrti Centocelle, pričom sa v dôsledku silného vetra oheň bleskovo rozšíril na niekoľko šrotovísk a časť parku. Informovali o tom v nedeľu agentúry APA a DPA.



V celom meste bolo vidieť stĺp hustého čierneho dymu. Hasiči v ranných hodinách uviedli, že sa požiar podarilo dostať pod kontrolu.



Na jeho likvidácii sa podieľalo 100 hasičov, 50 hasičských áut i špeciálne hasiace lietadlá z letiska Ciampino. Preventívne boli evakuované aj štyri budovy a podľa mediálnych informácií sa to týkalo 130 rodín.



Obyvatelia v okolí boli vyzvaní, aby pozatvárali okná i dvere a pri zdržiavaní sa vonku mali prekrytú tvár v dôsledku dymu.



Išlo už o štvrtý veľký požiar v talianskej metropole za uplynulé štyri týždne, pripomína DPA.



"V súčasnosti je jasné, že Rím sa stal terčom útoku pyromanov," povedal Claudio Mancini, námestník starostu Roberta Gualtieriho.



Pozorovatelia sa domnievajú, že požiare v talianskej metropole boli založené úmyselne, aby poškodili samospráve a novému starostovi. "Či ide o jednotlivca alebo organizovaný zločin, ukáže až vyšetrovanie," dodal Mancini.



Starosta chce v talianskej metropole zvládnuť dlhodobý problém s odpadom okrem iného aj vybudovaním spaľovne. Projekt by mohol byť ukončený do roku 2025, je však považovaný za sporný, píše APA.