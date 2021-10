Historický most v Ríme je pre požiar vážne poškodený

Rím 3. októbra (TASR) - Rozsiahly požiar v noci na nedeľu vážne poškodil v Ríme známy most postavený ešte v 19. storočí, ktorého časti sa v dôsledku ohňa zrútili do rieky Tiber. Informovala o tom v nedeľu agentúra Reuters.



Most sa oficiálne nazýva Ponte dell'Industria (Priemyselný most), pričom miestni ho prezývajú aj Ponte di Ferro (Železný most). Spája husto obývané rímske štvrte Ostiense a Portuense. Do prevádzky bol tento 131-metrový most uvedený v roku 1863.



Požiar na ňom vypukol v predvečer dvojdňových komunálnych volieb, v ktorých Taliani v nedeľu a v pondelok rozhodujú o zložení miestnych zastupiteľstiev a nových starostoch. V hlavnom meste sa boj o kreslo starostu zameral na problémy s upadajúcou infraštruktúrou a sektorom verejných služieb, uvádza Reuters.



Pri požiari, ktorý bol viditeľný aj z veľkej diaľky, k nijakým zraneniam nedošlo. Príčina jeho vypuknutia dosiaľ nie je známa. Úrady sa však domnievajú, že ho mohol spôsobiť výbuch plynového variča, aké požívajú bezdomovci, ktorí neďaleko mosta prespávajú, uvádza agentúra AP.



Domácnosti v okolí sa v dôsledku požiaru na niekoľko hodín ocitli bez elektrického prúdu. Most zároveň úrady uzavreli na dobu neurčitú a opätovne ho sprístupnia až vtedy, keď sa uistia, že je to bezpečné.