Taliansko odsúdilo Rusa za účasť na úteku syna bývalého gubernátora

Rím 23. mája (TASR) - Taliansky súd vo štvrtok udelil 38-mesačný väzenský trest ruskému podnikateľovi, ktorý pomohol synovi bývalého ruského gubernátora Arťoma Ussa pri úteku z Talianska v čase, keď ho mali úrady vydať do Spojených štátov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Podľa talianskeho denníka Corriere della Sera bol Dmitrij Čirakadze odsúdený na tri roky a dva mesiace väzenia za svoju účasť na úteku Arťoma Ussa v marci 2023.



Uss je synom niekdajšieho gubernátora ruského Krasnojarského kraja Alexandra Ussa. Bol jedným z piatich Rusov zadržaných na žiadosť Washingtonu za „nezákonné plány na vývoz“ americkej vojenskej technológie do Ruska. Americké ministerstvo spravodlivosti v tom čase uviedlo, že niektoré ich technológie „boli objavené na bojisku na Ukrajine“. Zadržali ho na letisku v Miláne v októbri 2022.



Zmizol však deň po tom, čo taliansky súd v roku nariadil jeho vydanie do USA. AFP podotýka, že Uss ušiel napriek tomu, že mal v tom čase nasadený elektronický monitorovací náramok. Niekoľko dní po úteku oznámil, že sa vrátil do Ruska. Rozhlasová stanica Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda (RFE/RL) informuje, že Uss utiekol z Talianska cez Slovinsko, Chorvátsko až do srbského Belehradu, odkiaľ odletel do Moskvy a následne do Krasnojarska.



Rusa Čirakadzeho, ktorý má pobyt vo Švajčiarsku, zadržali v júni 2024 za údajné plánovanie Ussovho úteku a kontaktovanie členov gangu, ktorí túto akciu uskutočnili.



Talianske médiá tvrdia, že Čirakadze je spoluzakladateľom skupiny Pravo.ru, ktorá poskytuje podporu ruským internetovým stránkam súdov.



Prokuratúra po jeho zadržaní opísala v tom čase nemenovaného podozrivého ako aristokrata pochádzajúceho z línie veľkovojvodu Gruzínska. Dodala, že bol akcionárom „mnohých ruských spoločností s účasťou členom rodiny Ussovcov“.