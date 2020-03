Taliansko s nádejou sleduje pozitívne dôsledky zákazu vychádzania

Rím 23. marca (TASR) - Taliansko naďalej zápasí s epidémiou koronavírusu, ale "iskierku nádeje" lekárom i vláde dodávajú náznaky, že zákaz vychádzania začína mať pozitívny efekt v podobe zmiernenia nárastu počtu nakazených i vytvárania ohraničených ohnísk nákazy.



V noci na pondelok o tom informovala televízia France 3. Jej spravodajca v Ríme informoval, že kým uprostred minulého týždňa zaznamenali denne 25- až 30-percentný nárast nových prípadov, koncom týždňa ich bolo už len 10 až 15 percent.



Za ďalšie pozitívum sa považuje, že stále veľmi aktívne ohniská nákazy sú ohraničené a len na severe krajiny, čo odborníci tiež spájajú s výrazným obmedzením pohybu a presunov obyvateľstva v Taliansku. V dôsledku toho lekári z juhu Talianska smerujú na sever, aby tam pomohli svojim kolegom.



Smrtnosť na koronavírus je v Taliansku naďalej veľmi vysoká, avšak počas víkendu úrady upozornili na to, že kým v sobotu nákaze podľahlo 793 ľudí, v nedeľu evidovali 651 úmrtí.



Šéf talianskej civilnej ochrany Angelo Borrelli vyjadril nádej, že táto tendencia - pokles počtu nakazených i úmrtí - sa v najbližších dňoch potvrdí.



"Všetci v to dúfame," uviedol. Upozornil však, že naďalej treba byť v strehu a rešpektovať nariadenie o zákaze vychádzania, ktoré na celom území Talianska platí už dva týždne.



"Nemôžeme sa nechať učičíkať nádejou ani inak interpretovať dennú bilanciu (nakazených a obetí), ale je to znak, ktorý vnímame pozitívne," konštatoval Franco Locatelli z úradu verejného zdravotníctva.



"Prvé striktné opatrenia na obmedzenie presunov a pohybu obyvateľstva boli (v Taliansku) prijaté 11. marca. Očakávame, že ich dôsledky sa prejavia o dva - tri týždne. Budúci týždeň bude absolútne kľúčový a my očakávame náznaky inverzie tendencie," vysvetlil Locatelli, ktorý súčasne apeloval na ľudí, aby boli veľmi opatrní aj pri sociálnom kontakte v rámci rodín.



Najdramatickejšia situácia je stále v Lombardsku, ale aj tam počas víkendu zaznamenali zmiernenie rastu počtu nakazených.



"Ako obvykle, tie čísla sú taký temnosvit, ale teraz sú viac svit ako temno," komentoval predstaviteľ rezortu zdravotníctva lombardských regionálnych úradov Giulio Gallera, pričom však dodal, že "ešte to nie je na oslavu víťazstva".



Nemocnice v bohatom Lombardsku sú preplnené a tamojší zdravotnícky personál vyčerpaný. Nákaze koronavírusom tam od vypuknutia epidémie podľahlo už 18 lekárov a zdravotníkov.



Koronavírus SARS-CoV-2 si v Taliansku v priebehu jedného mesiaca vyžiadal takmer 5500 obetí. V globálnom meradle je Taliansko krajinou najviac postihnutou pandémiou choroby COVID-19, ktorú koronavírus vyvoláva.