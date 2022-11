Taliansko s výnimkami zakázalo technológiu rozpoznávania tváre

Miláno 15. novembra (TASR) - Taliansko v pondelok zakázalo používanie technológie na rozpoznávanie tváre, ako aj "inteligentné okuliare". Systémy na rozpoznávanie tváre využívajúce biometrické údaje nebudú povolené, kým nebude prijatý osobitný zákon – alebo aspoň do konca budúceho roka, oznámil Úrad pre ochranu dát.



Výnimkou sú prípady, keď takéto technológie zohrávajú úlohu pri súdnom vyšetrovaní alebo v boji proti trestnej činnosti.



"Toto moratórium – v súlade so zásadou proporcionality –vyplýva z potreby upraviť požiadavky na oprávnenosť, podmienky i záruky, ktoré sa týkajú rozpoznávania tváre," uviedol zmienený úrad, z ktorého vyhlásenia citovala tlačová agentúra Reuters.



Podľa talianskych zákonov, ako aj zákonov Európskej únie je spracovávanie osobných údajov verejnými orgánmi pomocou videozariadení vo všeobecnosti povolené z dôvodov verejného záujmu a v súvislosti s činnosťou verejných orgánov. Obce, ktoré ich chcú využívať, však musia uzavrieť "mestské bezpečnostné dohody" so zástupcami ústrednej vlády.



Úrad na ochranu dát týmto zákazom reagoval na opatrenia, ktoré prijali dve talianske mestá.



Prvým z nich je mesto Lecce na juhu krajiny, ktorý dostal príkaz, aby poskytol popis prijatých systémov, ich účelu, právny základ, ako aj zoznam databáz, ku ktorým majú dané monitorovacie zariadenia prístup.



A úrad sa zameral aj na toskánske mesto Arezzo, kde mala byť miestna polícia vybavená infračervenými "superokuliarmi", ktoré dokážu rozpoznávať poznávacie značky áut.