Taliansko sa pokúsi vyriešiť spor o migračnej dohode s Albánskom

Rím 21. októbra (TASR) - Talianska vláda premiérky Giorgie Meloniovej v pondelok oznámila, že koalícia prijme nové nariadenie, ktorým sa pokúsi vyriešiť právny spor o migračnej dohode s Albánskom. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP, ANSA a DPA.



V súlade s dohodou, ktorú uzavrel Rím s Tiranou, mohli byť do migračných centier v Albánsku posielaní migranti pochádzajúci z 22 štátov, ktoré Taliansko zaradilo na zoznam tzv. bezpečných krajín. Ocitli sa medzi nimi aj Egypt a Bangladéš, ktoré však za také nepovažuje Súdny dvor Európskej únie.



Rímsky súd preto v piatok odobril návrat do Talianska skupine 12 migrantov z Bangladéša a Egypta, ktorí podľa neho nepochádzajú z krajín, aké možno uznať za bezpečné, a nespĺňajú tak kritéria predmetnej dohody s Albánskom. Isté regióny týchto krajín totiž nie sú považované za bezpečné, čo podľa ESD znamená, že za bezpečnú nie je možné označiť celú krajinu. Melonioná rozhodnutie kritizovala a sudcov obvinila zo zaujatosti.



Taliansky denník La Republica v pondelok informoval, že zoznam bezpečných krajín pôvodu by v budúcnosti, podľa nového nariadenia, mohla zostavovať kancelária premiérky. Cieľom pripravovaného dekrétu je vypracovať nový zoznam bezpečných krajín, ktorý sa bude môcť aktualizovať každých šesť mesiacov a tým obísť súdne rozhodnutie.



Meloniovej vláda dúfa, že týmto spôsobom sa rozhodnutie sudcov naviaže na vládne nariadenia a nie na európske právne predpisy, ktoré majú vo väčšine prípadov prednosť pred legislatívou členského štátu. Vláda taktiež uviedla, že má v úmysle odvolať sa proti rozhodnutiu súdu a v prípade potreby sa obrátiť na najvyššiu inštanciu.



AFP pripomína, že Taliansko prijíma veľké množstvo migrantov, ktorí prechádzajú cez Stredozemné more zo severnej Afriky do Európy. Premiérku Meloniovú zvolili v roku 2022 na základe sľubov, že príliv migrantov zmierni. Jej koalícia sa už v minulosti dostala do konfliktu so sudcami v súvislosti s pokusmi obmedziť prácu charitatívnych organizácií, ktoré zachraňujú migrantov na mori.