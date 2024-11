Taliansko sa pripravuje poslať ďalších migrantov do centier v Albánsku

Rím 3. novembra (TASR) - Talianska vláda plánuje nasledujúci týždeň poslať do centier pre migrantov v Albánsku ďalších žiadateľov o azyl. A to aj napriek rozhodnutiu súdu v Ríme, ktorý koncom októbra nariadil prvú skupinu migrantov poslať z centier do Talianska, informuje TASR podľa agentúry ANSA.



Talianska loď Libra sa tak v pondelok alebo v utorok zrejme vráti do centrálnej časti Stredozemného mora, bude monitorovať tok migrantov, vezme na palubu všetkých, ktorých zachytí, a zorganizuje prípadný nový presun do centier v Albánsku, uviedli anonymné zdroje pre agentúru.



Stane sa tak potom, čo súd v Ríme minulý mesiac nepodporil, aby bolo v albánskych centrách zadržiavaných 12 migrantov, ktorých tam previezla talianska loď ako vôbec prvú takúto skupinu v súlade s dohodou Ríma s Tiranou. Podľa kontroverznej dohody mohli byť do migračných centier v Albánsku posielaní migranti pochádzajúci z bezpečných krajín. Ocitli sa medzi nimi aj Egypt a Bangladéš, ktoré však za také nepovažuje Súdny dvor Európskej únie.



Rímsky súd preto v októbri odobril návrat migrantom z Bangladéša a Egypta, ktorí podľa neho nepochádzajú z krajín, aké možno uznať za bezpečné, a nespĺňajú tak kritéria predmetnej dohody s Albánskom.



Po rozhodnutí súdu prijala talianska vláda nový dekrét, ktorého cieľom je vypracovať nový zoznam tzv. bezpečných krajín, ktorý sa bude môcť aktualizovať každých šesť mesiacov a tým obísť súdne rozhodnutie. Vláda sa domnieva, že nie súd, ale vládny dekrét má rozhodnúť, kde je to bezpečné a kde nie. Vláda taktiež uviedla, že má v úmysle odvolať sa proti rozhodnutiu súdu a v prípade potreby sa obrátiť na najvyššiu inštanciu.