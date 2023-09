Taliansko sa štátnym pohrebom lúči s exprezidentom G. Napolitanom

Rím 26. septembra (TASR) - Štátnym pohrebom v sídle dolnej komore parlamentu sa v utorok Taliansko lúčilo s bývalým prezidentom Giorgiom Napolitanom, ktorý zomrel v minulý piatok vo veku 98 rokov. Informuje o tom agentúra ANSA.



Medzi účastníkmi poslednej rozlúčky s Napolitanom sú aj francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier.



So smútočnými príhovormi by okrem Napolitanovho syna Giulia mali vystúpiť napríklad aj eurokomisár pre ekonomické záležitosti a taliansky expremiér Paolo Gentiloni, bývalý predseda talianskej vlády Giuliano Amato či stredoľavicová politička Anna Finocchiarová.



Pred sídlom dolnej komory talianskeho parlamentu na námestí Piazza Montecitorio má verejnosť možnosť sledovať poslednú rozlúčku s exprezidentom na dvoch veľkoplošných obrazovkách, píše ANSA. Štátny pohreb má nenáboženský, občiansky charakter.



Všetky vlajky na verejných budovách a talianskych diplomatických i konzulárnych zastupiteľstvách v zahraničí boli po úmrtí bývalého prezidenta spustené na pol žrde až do dňa pohrebu, ktorý je zároveň vyhlásený za deň štátneho smútku.



Napolitano bude po ukončení obradov pochovaný na verejnom nekatolíckom cintoríne v metropole Rím. Odpočívajú tam napríklad aj anglickí básnici John Keats a Pery Bysshe Schelley či ruský maliar Karl Briullov.



Napolitano pôsobil v politike vyše 70 rokov - začínal ako komunista. Vyvrcholením jeho politickej kariéry bol post prezidenta Talianskej republiky, ktorým sa ako kandidát stredoľavicovej koalície stal v máji roku 2006.



V apríli roku 2013 bol na tento post zvolený na ďalších sedem rokov. Stal sa tak vôbec prvým talianskym prezidentom v dejinách, ktorý bol zvolený aj na druhé funkčné obdobie.



Dňa 13. januára 2015 oznámil, že pre svoj pokročilý vek odstúpi zo svojej funkcie. Novým prezidentom sa stal Sergio Mattarella. Napolitano sa potom sústredil na svoje pôsobenie v Senáte, do ktorého bol ako doživotný senátor vymenovaný v roku 2005 vtedajším prezidentom Carlom Azegliom Ciampim.



Počas svojej dlhoročnej politickej kariéry bol Napolitano aj poslancom Európskeho parlamentu, predsedom talianskej Dolnej snemovne či ministrom vnútra.