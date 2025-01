Taliansko sa znovu pokúša umiestniť migrantov v centrách v Albánsku

Tirana 28. januára (TASR) - Taliansko sa v rámci svojho právne sporného programu po tretíkrát pokúša umiestniť migrantov do detenčných centier v Albánsku. Do prístavu Shengjin, ležiaceho severne od metropoly Tirana, v utorok ráno dorazilo loďou 49 migrantov, ktorých zachytili v medzinárodných vodách, informovala agentúra AFP.



Talianske ministerstvo vnútra nespresnilo národnosť migrantov privezených do Albánska, podľa médií však pochádzajú z Bangladéšu, Egypta, Pobrežia Slonoviny a Gambie.



Talianska premiérka Giorgia Meloniová podpísala so svojím albánskym náprotivkom Edim Ramom v novembri 2023 dohodu o otvorení dvoch záchytných stredísk v Albánsku, prevádzkovaných Talianskom.



Tieto centrá majú slúžiť na spracovanie niektorých migrantov vyzdvihnutých talianskou pobrežnou strážou v centrálnej časti Stredozemného mora.



Prvé dva pokusy o umiestnenie utečencov v októbri a novembri zlyhali na úrovni taliansky súdov. Tie v oboch prípadoch rozhodli, že skupiny mužov nepochádzajú z bezpečných krajín. Úrady ich napokon vrátili do Talianska.



Súdy sa pri rozhodovaní odvolali na nedávny verdikt Súdneho dvora EÚ, že členské štáty Únie môžu označiť iba celé krajiny za bezpečné, nie iba ich časti. Zoznam zostavený Talianskom zahŕňal aj krajiny s rizikovými zónami.



Vláda premiérky Meloniovej v reakcii na prvý neúspešný pokus presadila zákon, ktorý obmedzuje zoznam bezpečných krajín z 22 na 19 a trvala na tom, že všetky ich časti sú bezpečné. Sudcovia napriek tomu rozhodli proti a požiadali Súdny dvor EÚ o vysvetlenie. Pojednávanie v tejto veci bolo predbežné stanovené na február.