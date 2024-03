Salvini označil Macrona za nebezpečenstvo pre Európu

Rím 23. marca (TASR) – Taliansky vicepremiér Matteo Salvini obvinil v sobotu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona z toho, že ohrozuje Európu, keď odmieta vylúčiť vyslanie západných pozemných jednotiek na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe servisu agentúry AFP.



Salvini z koaličnej krajne pravicovej strany Liga sa vyjadril na stretnutí v Ríme, na ktorom pravicoví a nacionalistickí lídri hovorili o posilnení podpory pred júnovými voľbami do Európskeho parlamentu (EP).



Macronovo tvrdenie o možnom vyslaní západných vojakov na Ukrajinu bolo "krajne nebezpečné, prehnané a nevyvážené", povedal Salvini na podujatí organizovanom politickou skupinou v EP Identita a demokracia.



"Myslím si, že prezident Macron so svojimi slovami predstavuje nebezpečenstvo pre našu krajinu a náš kontinent," vyhlásil Salvini vo vystúpení, v ktorom zdôrazňoval najmä konzervatívne rodinné hodnoty. Francúzskeho prezidenta označil za vojnového štváča a dodal, že "nechce zanechať našim deťom kontinent pripravený vstúpiť do tretej svetovej vojny".



Macronove vyjadrenia z februára, v ktorých odmietol vylúčiť nasadenie pozemných jednotiek na Ukrajine, podnietili odmerané reakcie z Berlína a ďalších európskych metropol, dopĺňa AFP.