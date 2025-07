Taliansko schválilo plán Vatikánu na vybudovanie solárnej elektrárne

Rím 31. júla (TASR) - Taliansko vo štvrtok schválilo plán Vatikánu na vybudovanie 430-hektárovej solárnej elektrárne severne od Ríma. Po dokončení by mala pokryť všetky potreby najmenšieho štátu sveta, ktorý sa tak stane prvou uhlíkovo neutrálnou krajinou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Tajomník Svätej stolice pre vzťahy so štátmi Paul Gallagher dohodu o vybudovaní elektrárne podpísal s talianskym veľvyslancom Francescom Di Nittom. Schváliť ju ešte musí taliansky parlament, keďže pozemok, na ktorom plánujú výstavbu elektrárne, bude exteritoriálnou súčasťou štátu Vatikán.



Vybudovaním solárnej farmy vatikánske úrady poveril ešte zosnulý pápež František, ktorý podľa AP počas svojho pontifikátu zdôrazňoval dôležitosť prechodu k zeleným zdrojom energie.



Lokalitu elektrárne známu ako Santa Maria Galeria v júni navštívil aj pápež Lev XIV. a označil ju za „úžasnú príležitosť“. Pre verejnoprávnu televíziu RAI povedal, že vytvorenie takejto solárnej farmy by mohlo slúžiť ako príklad. „Všetci si uvedomujeme dôsledky klimatických zmien a skutočne sa musíme starať o celé stvorenstvo, ako nás to jasne učil pápež František,“ uviedla hlava katolíckej cirkvi.



Santa Maria Galeria je dlhodobo zdrojom kontroverzií pre elektromagnetické vlny, ktoré vyžarujú veže vatikánskeho rozhlasu. V kedysi vidieckej lokalite približne 35 kilometrov severne od Ríma ich postavili v 50. rokoch minulého storočia. Správy katolíckej cirkvi sa odtiaľto vysielajú do celého sveta v desiatkach jazykov.



V priebehu rokov sa miestni obyvatelia začali sťažovať na zdravotné problémy. Objavili sa aj prípady leukémie, ktoré podľa ľudí spôsobovali elektromagnetické vlny z vysielacích veží. Vatikán súvislosť prípadov so svojimi vysielačmi poprel, avšak prenosy napriek tomu obmedzili.