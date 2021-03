Taliansko schválilo vakcínu firmy AstraZeneca aj pre ľudí nad 65 rokov

Rím 8. marca (TASR) - Taliansko odobrilo v pondelok použitie vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti AstraZeneca aj pre ľudí starších ako 65 rokov. S odvolaním sa na vyhlásenie talianskeho ministerstva zdravotníctva o tom informovala agentúra AFP.



Podľa ministerstva je túto vakcínu možné bezpečne podávať osobám starším ako 65 rokov. Výnimkou sú "mimoriadne zraniteľné" osoby, medzi ktoré patria pacienti s oslabenou imunitou a tiež ľudia, ktorí užívajú lieky na iné ochorenia a sú pre to vystavení vyššiemu riziku úmrtia na koronavírus, uviedlo ministerstvo.



Viacero európskych krajín ešte donedávna odmietalo očkovať vakcínou od AtraZenecy ľudí starších ako 65 rokov. Dôvodom bol nedostatok údajov o účinnosti tejto vakcíny pre starších ľudí. Pozitívne výsledky nedávno zverejnených štúdií však viedli mnohé štáty vrátane Nemecka či Francúzska k zmene tohto rozhodnutia, píše AFP.



Podľa talianskeho ministra zdravotníctva Roberta Speranzu je toto rozhodnutie súčasťou vládnej snahy o urýchlenie očkovania. Doteraz v Taliansku zaočkovali oboma dávkami vakcíny viac ako 1,6 milióna ľudí. Speranza uviedol, že cieľom je zaočkovať do konca júna oboma dávkami prinajmenšom polovicu tamojšej populácie, teda zhruba 30 miliónov ľudí.



Počet nových prípadov nákazy koronavírusom v Taliansku za posledný týždeň postupne rástol po tom, ako krajina od jesene 2020 niekoľko mesiacov zaznamenávala vyrovnané počty novoinfikovaných.



Podľa epidemiológov by sa Taliansko malo pripraviť na nový vrchol nákazy asi za dva týždne. Denné počty nových prípadov by vtedy mohli dosiahnuť až 40.000, ak krajina rýchlo a dôrazne neobmedzí pohyb a aktivity občanov.