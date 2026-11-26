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Taliansko schválilo zákaz závojov zakrývajúcich tvár na školách
Na stredných školách sa kvóta nebude vzťahovať na žiakov, ktorí navštevovali talianske školy najmenej tri roky.
Autor TASR
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Rím 26. novembra (TASR) - Taliansky parlament vo štvrtok definitívne schválil zákon zakazujúci zahaľovanie tváre na školách, a to v podobe burky či nikábu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Poslanecká snemovňa v Ríme schválila tento návrh jasnou väčšinou. Za pozmeňujúci návrh predložený vládou pravicovej premiérky Giorgie Meloniovej hlasovalo 142 poslancov, proti ich bolo 112. Horná komora parlamentu, Senát, daný zákon schválila už dávnejšie.
Meloniová oznámila zámer zakázať zahaľovanie tváre krátko po letných prázdninách. Vláda zákaz pôvodne zaviedla nariadením, ktoré teraz nahradil schválený zákon.
Zákaz sa vzťahuje na celý areál školy, nielen na priestory tried. Za jeho porušenie hrozí pokuta až do výšky 1000 eur. Nevzťahuje sa však na šatky, ktoré nezakrývajú tvár, uviedla DPA.
Od školského roka 2027/28 sa zároveň zavedie 30-percentný limit pre deti cudzincov s nedostatočnou znalosťou taliančiny v prvých ročníkoch škôl. Kvóta sa bude týkať detí, ktoré nemajú talianske občianstvo, narodili sa mimo Talianska a nenavštevovali taliansku materskú školu aspoň dva roky.
Na stredných školách sa kvóta nebude vzťahovať na žiakov, ktorí navštevovali talianske školy najmenej tri roky. Od rodičov sa bude tiež vyžadovať, aby sa naučili po taliansky.
Meloniová stojí na čele vlády od októbra 2022. K moci sa dostala s prísľubom tvrdého postupu proti migrácii.
Parlamentné voľby sa majú v Taliansku konať na budúci rok. Podľa prieskumov verejnej mienky má nateraz najväčšiu podporu Meloniovej strana Bratia Talianska (FdI).
Poslanecká snemovňa v Ríme schválila tento návrh jasnou väčšinou. Za pozmeňujúci návrh predložený vládou pravicovej premiérky Giorgie Meloniovej hlasovalo 142 poslancov, proti ich bolo 112. Horná komora parlamentu, Senát, daný zákon schválila už dávnejšie.
Meloniová oznámila zámer zakázať zahaľovanie tváre krátko po letných prázdninách. Vláda zákaz pôvodne zaviedla nariadením, ktoré teraz nahradil schválený zákon.
Zákaz sa vzťahuje na celý areál školy, nielen na priestory tried. Za jeho porušenie hrozí pokuta až do výšky 1000 eur. Nevzťahuje sa však na šatky, ktoré nezakrývajú tvár, uviedla DPA.
Od školského roka 2027/28 sa zároveň zavedie 30-percentný limit pre deti cudzincov s nedostatočnou znalosťou taliančiny v prvých ročníkoch škôl. Kvóta sa bude týkať detí, ktoré nemajú talianske občianstvo, narodili sa mimo Talianska a nenavštevovali taliansku materskú školu aspoň dva roky.
Na stredných školách sa kvóta nebude vzťahovať na žiakov, ktorí navštevovali talianske školy najmenej tri roky. Od rodičov sa bude tiež vyžadovať, aby sa naučili po taliansky.
Meloniová stojí na čele vlády od októbra 2022. K moci sa dostala s prísľubom tvrdého postupu proti migrácii.
Parlamentné voľby sa majú v Taliansku konať na budúci rok. Podľa prieskumov verejnej mienky má nateraz najväčšiu podporu Meloniovej strana Bratia Talianska (FdI).