Taliansko si po videu Ben Gvira predvolalo izraelského veľvyslanca
Autor TASR
Rím 20. mája (TASR) - Talianska vláda v stredu odsúdila izraelského ministra národnej bezpečnosti Itamara Ben Gvira za zaobchádzanie so zajatými aktivistami z iniciatívy Global Sumud Flotilla. Ministerstvo zahraničných vecí si preto predvolalo izraelského veľvyslanca. TASR o tom informuje podľa správ agentúry ANSA a spravodajského portálu The Times of Israel (TOI).
Ben Gvir zverejnil v stredu na internete video, v ktorom sa vysmieva aktivistom kľačiacim na kolenách s hlavami na zemi, pričom majú spútané ruky a zakryté oči. Minister sa im prihovára slovami: „Vitajte v Izraeli, my sme pánmi tohto domu.“
Na ďalšom videu žiada Ben Gvir izraelského premiéra Benjamina Netanjahua o vydanie aktivistov, aby ich mohol uväzniť spolu s palestínskymi „teroristami“. Samotných aktivistov označil za podporovateľov terorizmu.
Predsedníčka talianskej vlády Giorgia Meloniová a minister zahraničných vecí Antonio Tajani video odsúdili. „Je neprijateľné, že títo protestujúci vrátane talianskych občanov sú vystavení takémuto zaobchádzaniu, ktoré je pod ich ľudskú dôstojnosť,“ uviedli vo vyhlásení. Zdôraznili, že talianska vláda podniká všetky potrebné kroky, aby zabezpečila okamžité prepustenie talianskych občanov, ktorých sa tento incident dotýka.
Meloniová a Tajani súčasne požadujú ospravedlnenie za zlé zaobchádzanie s aktivistami a za „úplné ignorovanie žiadostí talianskej vlády“.
Tajani následne na sieti X oznámil, že si predvolal izraelského veľvyslanca v Ríme na protest proti konaniu Ben Gvira.
„To, čo vyplýva z videa ministra Ben Gvira je absolútne neprijateľné a v rozpore so všetkými základnými zásadami ochrany ľudskej dôstojnosti,“ napísal.
Konanie Ben Gvira kritizoval aj izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar, ktorý mu odkázal, že nie je „tvárou Izraela“.
„Týmto hanebným vystúpením ste vedome spôsobili škodu našej krajine, a to nie po prvýkrát. Podkopali ste obrovské, profesionálne a úspešné úsilie mnohých ľudí - od izraelských vojakov po zamestnancov ministerstva zahraničných vecí a mnoho ďalších,“ konštatoval Saar.
Ben Gvir reagoval na kritiku šéfa diplomacie slovami, že Izrael nenastavuje druhé líce a „každý, kto k nám príde podporovať terorizmus, dostane facku“. Podľa jeho slov sú v izraelskej vláde naďalej ľudia, ktorí sa nenaučili, ako zaobchádzať s terorizmom. Minister zahraničných vecí by podľa neho mal pochopiť, že „Izrael už nie je dieťaťom, ktoré dostáva facky“.
