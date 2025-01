Taliansko si pre väznenú novinárku predvolalo iránskeho veľvyslanca

Rím 2. januára (TASR) - Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani si vo štvrtok predvolal iránskeho veľvyslanca v súvislosti s už dvojtýždňovým zadržiavaním talianskej novinárky Cecilie Salovej v Teheráne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Vláda sa už od prvého dňa zatknutia Cecilie Salovej neúnavne snaží dosiahnuť jej návrat domov, pričom žiadame, aby boli rešpektované všetky jej práva," napísal Tajani na sieti X. "Ceciliu ani jej rodičov v tom nenecháme samých, až kým nebude prepustená," dodal.



Salová (29) je korešpondentkou denníka Il Foglio a autorkou podcastov. Do Iránu pricestovala 13. decembra na novinárske víza, pričom 19. decembra ju zadržali pre údajné porušenie tamojších zákonov, informovalo iránske ministerstvo kultúry, ktoré má na starosti akreditácie aj dozor nad zahraničnými novinármi v krajine.



Salová podľa talianskych médií telefonovala v stredu so svojimi príbuznými. Povedala im, že je väznená na samotke, pričom spí na podlahe v cele s permanentne zapnutým svetlom.



Talianske ministerstvo zahraničných vecí požiadalo Irán o jej okamžité prepustenie formou tzv. ústnej nóty, ktorú v stredu tlmočilo prostredníctvom svojej veľvyslankyne v Teheráne Paoly Amadeiovej, informuje agentúra ANSA.



Veľvyslankyňa novinárku vo väznici Evín aj navštívila. Zriadencom pre ňu zároveň údajne nechala balíček s hygienickými potrebami a maskou na zakrytie očí, aby sa vo väznici mohla vyspať. Podľa talianskych médií ho však novinárke vo väzení nedoručili.



Tajani označil zadržanie Salovej za neprijateľné. Povedal však, že dosiahnuť jej prepustenie bude náročné. Na okamžité prepustenie novinárky vyzvala Teherán už aj šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová.



K zadržaniu Salovej došlo niekoľko dní po tom, ako bol na letisku v Miláne zadržaný švajčiarsko-iránsky podnikateľ na základe amerického zatykača. Ten na neho USA vydali pre údajné dodanie súčiastok do dronov, ktoré mali byť použité pri útoku v Jordánsku v januári 2023, keď zahynuli traja americkí vojaci, pripomína ANSA.



Salová naposledy zverejnila na platforme X 17. decembra odkaz na svoj podcast s názvom "Rozhovor o patriarcháte v Teheráne". Ako korešpondentka predtým pôsobila aj na Ukrajine, kde informovala o vojne, ktorú tam vedie Rusko, spojenec Iránu.