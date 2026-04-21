Taliansko si predvolalo ruského veľvyslanca pre urážky premiérky
Solovjov urážky na adresu Meloniovej povedal v taliančine. Následne v ruštine uviedol, že „Meloniová je fašistická bytosť".
Rím 21. apríla (TASR) - Taliansko si predvolalo ruského veľvyslanca v Ríme Alexeja Paramonova v reakcii na vyjadrenia moderátora ruskej televízie Vladimira Solovjova. Premiérku Giorgiu Meloniovú označil za „hanbu ľudskej rasy“, „divú beštiu“, „certifikovaného idiota“ či „odpornú malú ženu“. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a ANSA.
Solovjov urážky na adresu Meloniovej povedal v taliančine. Následne v ruštine uviedol, že „Meloniová je fašistická bytosť, ktorá zradila svojich voličov a zradila dokonca aj (amerického prezidenta Donalda) Trumpa“.
Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani na sociálnej sieti X napísal, že si predvolal ruského veľvyslanca, „aby vzniesol formálny protest proti mimoriadne vážnym a urážlivým poznámkam televízneho moderátora Vladimira Solovjova v ruskej televízii na adresu premiérky Giorgie Meloniovej“.
