Šéf talianskej diplomacie si predvolal venezuelského charge d'affaires

Ho fatto convocare stamani l’incaricato d’affari del #Venezuela per protestare con forza per la mancanza di informazioni sulla detenzione del cittadino italiano Alberto Trentini e per contestare l’espulsione di 3 nostri diplomatici da Caracas. L’Italia continuerà a chiedere al… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) January 15, 2025

Rím 15. januára (TASR) - Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani si v stredu predvolal venezuelského charge d'affaires a vyslovil mu protest proti rozhodnutiu Venezuely o znížení počtu francúzskych, talianskych a holandských diplomatov na svojom území. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.Tajani na sieti X oznámil, že mu tlmočil aj protest proti vyhosteniu troch talianskych diplomatov z Caracasu.napísal šéf talianskej diplomacie.Venezuelské ministerstvo zahraničných vecí v utorok uviedlo, že počet akreditovaných diplomatov Francúzska, Talianska a Holandska zníži na troch. Odôvodnilo toreakciou vlád týchto krajín na inauguráciu prezidenta Nicolása Madura. Regulárnosť jeho víťazstva v prezidentských voľbách mnoho krajín neuznalo a považujú to za uchopenie moci.Taliansky minister zahraničných vecí venezuelskému vyslancovi tlmočil ajTrentini (45) pracuje pre mimovládnu organizáciu, ktorá pomáha ľuďom so zdravotným postihnutím. Talianska agentúra ANSA uviedla, že v októbri cestoval do Venezuely ako člen medzinárodnej organizácie. Polícia ho v novembri zadržala, jeho rodina tvrdí, že je vo väzení v hlavnom meste a dosiaľ nebol obvinený.