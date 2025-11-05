< sekcia Zahraničie
Taliansko si predvolalo zástupcu ruského veľvyslanca
Agentúra Reuters doplnila, že Taliansko je od začiatku vojny na strane Ukrajiny, ktorej dodáva vojenské vybavenie, poskytuje výcvik i humanitárnu pomoc.
Autor TASR
Rím 5. novembra (TASR) - Taliansko si v utorok predvolalo zástupcu ruského veľvyslanca, aby mu tlmočilo svoj protest proti nevhodnému komentáru hovorkyne ruského rezortu diplomacie Marije Zacharovovej, ktorá spojila zrútenie rekonštruovanej veže v Ríme s vojenskou podporou Ukrajiny zo strany Talianska. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
Pod troskami zrútenej stredovekej veže neďaleko rímskeho Kolosea uviazol stavebný robotník pôvodom z Rumunska. Muža spod ruín vytiahli živého, po prevoze do nemocnice však svojim zraneniam podľahol.
Ešte počas záchranných prác Zacharovová vo svojom príspevku na platforme Telegram napísala, že zatiaľ čo talianska vláda „plytvá peniazmi daňových poplatníkov“ na podporu Ukrajiny, miestna ekonomika a veže sa budú naďalej rúcať.
Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani tento hovorkynin príspevok odsúdil ako neprijateľný a dodal, že Taliansko v reakcii na Zacharovovej bezohľadné slovné útoky nezmení svoj postoj k zahraničnej politike a ani svoje zásady.
Vo vyhlásení, ktoré bolo neskôr zverejnené na Facebooku, ruské veľvyslanectvo v Ríme vyjadrilo sústrasť nad smrťou rumunského robotníka Octava Stroiciho. veľvyslanectvo však súčasne tlmočilo svoje obavy v súvislosti s „agresívnou, odsúdeniahodnou protiruskou kampaňou“ v talianskych médiách, ktorú vyvolali Zacharovovej komentáre bezprostredne po tragédii v Ríme.
Agentúra Reuters doplnila, že Taliansko je od začiatku vojny na strane Ukrajiny, ktorej dodáva vojenské vybavenie, poskytuje výcvik i humanitárnu pomoc. Verejná mienka v Taliansku je však rozdelená: zatiaľ čo väčšina ľudí je proti ruskej invázii a podporuje humanitárnu pomoc, prieskumy ukazujú, že mnohí Taliani sa obávajú posielania zbraní alebo eskalácie vojenskej angažovanosti.
Pod troskami zrútenej stredovekej veže neďaleko rímskeho Kolosea uviazol stavebný robotník pôvodom z Rumunska. Muža spod ruín vytiahli živého, po prevoze do nemocnice však svojim zraneniam podľahol.
Ešte počas záchranných prác Zacharovová vo svojom príspevku na platforme Telegram napísala, že zatiaľ čo talianska vláda „plytvá peniazmi daňových poplatníkov“ na podporu Ukrajiny, miestna ekonomika a veže sa budú naďalej rúcať.
Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani tento hovorkynin príspevok odsúdil ako neprijateľný a dodal, že Taliansko v reakcii na Zacharovovej bezohľadné slovné útoky nezmení svoj postoj k zahraničnej politike a ani svoje zásady.
Vo vyhlásení, ktoré bolo neskôr zverejnené na Facebooku, ruské veľvyslanectvo v Ríme vyjadrilo sústrasť nad smrťou rumunského robotníka Octava Stroiciho. veľvyslanectvo však súčasne tlmočilo svoje obavy v súvislosti s „agresívnou, odsúdeniahodnou protiruskou kampaňou“ v talianskych médiách, ktorú vyvolali Zacharovovej komentáre bezprostredne po tragédii v Ríme.
Agentúra Reuters doplnila, že Taliansko je od začiatku vojny na strane Ukrajiny, ktorej dodáva vojenské vybavenie, poskytuje výcvik i humanitárnu pomoc. Verejná mienka v Taliansku je však rozdelená: zatiaľ čo väčšina ľudí je proti ruskej invázii a podporuje humanitárnu pomoc, prieskumy ukazujú, že mnohí Taliani sa obávajú posielania zbraní alebo eskalácie vojenskej angažovanosti.