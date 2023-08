Taliansko si pripomenulo 5. výročie pádu Morandiho mosta v Janove

Janov 14. augusta (TASR) - Taliansko si v pondelok pripomenulo piate výročie zrútenia Morandiho mosta v prístavnom meste Janov minútou ticha a výzvami na spravodlivosť pre 43 obetí tejto tragédie. Úrady označili pád mosta za príklad nedbalosti poháňanej chamtivosťou. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AP.



Minister pre infraštruktúru Matteo Salvini na smútočnom obrade povedal pozostalým, miestnym obyvateľom a predstaviteľom mesta, že obete pádu mosta nezabili záplavy ani prírodná pohroma. "Skôr sa stali obeťami chamtivosti osôb, ktoré si neurobili svoju prácu," vyhlásil minister.



Diaľničný Morandiho most sa zrútil počas lejaku 14. augusta 2018 o 11.36 h v predvečer najväčšieho talianskeho letného sviatku. Z výšky 45 metrov sa zrútilo viac než 30 osobných i nákladných vozidiel. Trosky mosta a vozidlá dopadli okrem koryta rieky aj na železničné koľaje a do priemyselného areálu. Evakuovať museli vyše 500 obyvateľov neďalekých obytných budov, keďže hrozil pád ďalších častí mosta. Demolácia zvyškov mosta sa skončila 28. júna 2019.



Za zabitia a ďalšie trestné činy sa vlani začal súdny proces proti 58 ľuďom. Sú medzi nimi bývalí manažéri a technickí experti spoločnosti Autostrade per l'Italia (ASPI) a bývalí zamestnanci ministerstva infraštruktúry.



Podľa prokuratúry obžalovaní vedeli, že mostu hrozí zrútenie a navyše obmedzili jeho údržbu, aby sa ušetrili peniaze.



Salvini sa prihovoril davu zhromaždenému pod novým mostom, ktorý v roku 2020 nahradil Morandiho most.



"Zisky boli vo výške miliárd eur, časť z nich mala byť znovu investovaná do údržby mosta, ale podľa toho, čo sa stalo, evidentne do údržby neboli investované," vyhlásil Salvini.



Dúfa, že do budúcoročného výročia parlament schváli zákon, ktorým sa budú obete takéhoto zanedbania verejných projektov dávať na rovnakú úroveň ako obete terorizmu alebo organizovaného zločinu, vrátane práva na odškodnenie.



Egle Possettiová, popredná členka výboru pozostalých, v príhovore povedala, že doterajší vývoj súdneho procesu nie je povzbudzujúci. Citovala z výpovedí zodpovedných, ktorí popierajú akúkoľvek vinu a tvrdia, že podrobnosti o stave mosta nepoznali alebo si ich nepamätajú.