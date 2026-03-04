Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Obľúbenú turistickú destináciu zasiahla séria zemetrasení

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Miestne úrady uviedli, že v rámci bezpečnostných opatrení sa zatvorilo niekoľko škôl a neučí sa v nich.

Autor TASR
Rím 4. marca (TASR) - Oblasť v okolí sopky Etna na talianskom ostrove Sicília zasiahla séria otrasov s magnitúdou až 4,5, uviedol v stredu Národný ústav pre geofyziku a vulkanológiu (INGV). Počiatočné hlásenia nespomínali žiadne zranenia osôb, informuje TASR podľa správ agentúr DPA a ANSA.

Zemetrasenie zaznamenali v provinciách Catania, Messina a Syrakúzy. Začalo sa krátko po 7.00 h ráno v hĺbke štyri kilometre. Miestne úrady uviedli, že v rámci bezpečnostných opatrení sa zatvorilo niekoľko škôl a neučí sa v nich. Letisko v meste Catania prevádzku neprerušilo.

Starosta mesta Regalana v Catanii Nino Caruso oznámil, že bolo prijatých 600 hlásení o poškodení súkromného majetku. Poškodená je aj radnica, no budova nemá narušenú statiku, doplnil.

Sopka Etna s výšku 3300 metrov je najväčším európskym vulkánom. Zemetrasenia na Sicílii sú bežné a Etna vybuchuje pravidelne, preto je odborníci neustále monitorujú, pripomína DPA.
