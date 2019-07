Taliansko-slovinské hliadky na hraniciach chcú zastaviť migrantov

Hliadky sa budú vykonávať na základe dohody podpísanej Slovinskom a Talianskom do 30. septembra, no nie je vylúčené ich predĺženie, uviedla slovinská polícia.

Lipica 1. júla (TASR) - Príslušníci talianskej a slovinskej polície začali v pondelok vykonávať spoločné hliadky do vzdialenosti desiatich kilometrov od hraníc. Ich cieľom je zastaviť nelegálne prechody hraníc migrantmi, informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na slovinskú políciu.



Hliadky sa budú vykonávať na základe dohody podpísanej Slovinskom a Talianskom do 30. septembra, no nie je vylúčené ich predĺženie, uviedla slovinská polícia. Plánované sú štyri hliadky týždenne, tri na slovinskej strane hranice a jedna na talianskej, napísala agentúra STA.



"Slovinská a talianska polícia...čelia zvýšenému počtu nelegálnych migrantov. Sú presvedčené, že posilnenie cezhraničnej spolupráce je nevyhnutné na zabezpečenie účinného boja proti cezhraničnej trestnej činnosti, ako i na zabránenie nelegálnemu prisťahovalectvu," uvádza sa v stanovisku polície.



Hliadky sa budú pohybovať po tzv. zelenej hranici a na bývalých hraničných priechodoch. Ich nasadenie však podľa Marjana Tubljara z riaditeľstva slovinskej polície "rozhodne neznamená obnovenie hraničných kontrol".



Za prvý polrok 2019 zaznamenali príslušníci slovinskej polície približne 5306 nelegálnych prekročení hraníc. Vlani za rovnaké obdobie bolo zadržaných 3612 osôb pochádzajúcich prevažne z Afganistanu, Alžírska, Maroka, Pakistanu a Turecka.