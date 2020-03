KORONAVÍRUS: Taliansko sprísnilo postihy za nedoržiavanie opatrení

Rím 25. marca (TASR) - Taliansko oznámilo nové opatrenia v boji proti šíreniu koronavírusu. Ide najmä o zvýšenie pokút za nedodržiavanie opatrení, ktoré sú už v platnosti, informovala v stredu spravodajská stanica CNN, ktorá citovala vyhlásenie talianskej vlády. Dekrét s novými opatreniami vydal Rím v utorok neskoro večer.



Pacientom, ktorým potvrdia koronavírus a nebudú dodržiavať povinnú karanténu, bude hroziť väzenie až do výšky piatich rokov. Pokuta za nedodržiavanie karanténnych opatrení pre zvyšok obyvateľstva sa zvyšuje zo 400 na 3000 eur.



Podniky, ktoré porušia opatrenia zamerané na zníženie rizika prenosu koronavírusu, môže vláda zavrieť na dobu piatich dní až jedného mesiaca.



Všetky platné regulácie vláda každý mesiac až do 31. júla opäť prehodnotí.



Dekrét nepredlžuje platné reštrikcie. Tie by podľa súčasných pravidiel mali trvať do 3. apríla.



Taliansko je epicentrom pandémie koronavírusu v Európe. Dosiaľ krajina hlási 69.176 prípadov nakazení a 6820 úmrtí.