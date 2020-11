Taliansko sprísňuje opatrenia proti koronavírusu v ďalších regiónoch

Rím 10. novembra (TASR) - Talianska vláda oznámila v utorok sprísnenie opatrení v ďalších piatich regiónoch v snahe bojovať proti prudkému nárastu počtu prípadov nákazy novým koronavírusom, informovala agentúra AFP.



Do tzv. oranžovej (menej rizikovej) zóny bolo zaradených sedem z 20 talianskych regiónov. Nový dekrét podpísal v noci na utorok minister zdravotníctva Roberto Speranza.



V regiónoch Abruzzo, Basilicata, Ligúria, Toskánsko a Umbria sa zatvoria bary a reštaurácie, pritom tamojší obyvatelia majú odteraz zakázané cestovať do iných regiónov. Tieto opatrenia už platia na Sicílii a v regióne Apúlia.



Prísnejšie epidemiologické opatrenia vrátane obmedzenia pohybu osôb platia v tzv. červenej (rizikovej) zóne. Patria do nej štyri regióny - Lombardsko, Piemont a Valle d'Aosta na severe Talianska a Kalábria na juhu krajiny.



Hoci talianska vláda vylúčila nariadenie celoštátnej karantény (lockdown), od minulého piatka boli jednotlivé regióny zaradené do troch rôznych úrovní rizika nákazy. V krajine takisto odvtedy platí zákaz vychádzania medzi 22.00 a 05.00 h.



Miestne médiá informovali, že ministerstvo by mohlo za oranžovú zónu označiť aj juhotaliansky región Kampánia, a to v dôsledku nárastu počtu pacientov v preplnených nemocniciach v Neapole.



V Taliansku od začiatku pandémie celkovo zaznamenali už takmer 960.000 prípadov infekcie a takmer 42.800 súvisiacich úmrtí.