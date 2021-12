CESTUJETE DO TALIANSKA? Krajina sprísňuje opatrenia pre vstup

Rím 15. decembra (TASR) - Taliansko sprísni od štvrtka opatrenia pre ľudí, ktorí tam prichádzajú z ostatných krajín Európskej únie. Podľa nových opatrení sa všetci cestujúci prichádzajúci z EÚ budú musieť pred príchodom otestovať a tí, ktorí nie sú zaočkovaní, budú okrem toho musieť absolvovať aj päťdňovú karanténu, informovala v stredu agentúra AFP.



Doposiaľ sa od cestujúcich prichádzajúcich z krajín Európskej únie vyžadoval iba doklad o očkovaní alebo prekonaní covidu či negatívny výsledok testu.



Nariadenie, ktoré v utorok podpísal taliansky minister zdravotníctva Roberto Speranza, však "ustanovuje povinnosť, aby všetci prichádzajúci z krajín Európskej únie mali pri odchode negatívny test. Pre nezaočkovaných sa plánuje okrem testu aj zavedenie päťdňovej karantény".



Nové opatrenia vstúpia do platnosti vo štvrtok 16. decembra a budú platné do 31. januára.



Nezaočkovaní ľudia prichádzajúci z krajín, ktoré nie sú súčasťou eurobloku, musia už teraz po príchode absolvovať karanténu, a od zaočkovaných sa vyžaduje negatívny test.



K sprísneniu opatrení v Taliansku dochádza v čase, keď Európa bojuje s ďalšou vlnou pandémie a rozširujúcim sa novým koronavírusovým variantom omikron. Počiatočné dáta totiž naznačujú, že tento variant je nákazlivejší než v súčasnosti dominantný variant delta.



Taliansko bolo prvou krajinou EÚ, ktorú začiatkom vlaňajška zasiahla pandémia koronavírusu.



V poslednom čase sa Taliansko snaží držať pandemickú situáciu na svojom území pod kontrolou prostredníctvom používania covidpasov, ktorými sa musia obyvatelia krajiny preukazovať takmer pri všetkých aktivitách, a to ako v práci, tak aj pri vstupe do reštaurácií, uvádza AFP.