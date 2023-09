Taliansko sprísňuje svoje zákony proti nelegálnym migrantom

Rím 18. septembra (TASR) - Talianska pravicová vláda prijala v pondelok balík prísnejších opatrení na obmedzenie nelegálnej migrácie.



Ako informovala agentúra DPA, kabinet pod vedením premiérky Giorgie Meloniovej rozhodol o zvýšení maximálnej dĺžky zadržania nelegálnych migrantov s cieľom odradiť od odchodov zo severnej Afriky, a to zo 135 dní na 18 mesiacov. Toto vládne rozhodnutie musí ešte odobriť parlament, uviedla spravodajská televízia BFM.



Okrem toho ministerstvo obrany dostalo od vlády za úlohu vytvoriť "štruktúry" na zadržiavanie migrantov, ktorí vstúpili do krajiny nelegálne. Tieto záchytné centrá majú vzniknúť v riedko osídlených oblastiach, čím sa má zabrániť "ďalším nepríjemnostiam a neistote v talianskych mestách," povedala Meloniová.



Podľa webu televízie BFM talianska vláda koncom roka 2022 vyčlenila na nové záchytné centrá 42,5 milióna eur.



Zdroje blízke Meloniovej uviedli, že premiérka konštatovala, že vláda bola jednotná pri rozhodovaní o sprísnení zákonov na kontrolu ilegálnej migrácie.



Balík týchto opatrení Meloniová avizovala už v nedeľu, keď v televíznom rozhovore objasnila, že jej vláda tým chce poslať "veľmi jasný odkaz celej Afrike". Spresnila, že ak sa obyvatelia Afriky obracajú na obchodníkov s ľuďmi a porušujú talianske zákony, musia si byť súčasne vedomí toho, že budú zatknutí a potom repatriovaní.



Cudzinci, o ktorých vláda v Ríme hovorí, že by mali byť vyhostení, sú posielaní do záchytných centier pre nelegálnych migrantov, kde sa zdržiavajú, kým čakajú na rozhodnutie o svojej žiadosti o azyl.



Maximálna doba zadržania v nich - 18 mesiacov - už v minulosti platila, a to od roku 2011 do roku 2014, potom ju vtedajšia ľavicová vláda na čele s Matteom Renzim znížila.



Podľa talianskeho úradu na kontrolu väzníc strávili migranti v roku 2022 v týchto centrách priemerne 40 dní.



O sprísnení imigračnej legislatívy rozhodla talianska vláda v čase, keď taliansky stredomorský ostrov Lampedusa opäť zažíva nápor tisícov migrantov, ktorí sa k jeho pobrežiu doplavili na vratkých člnoch z Afriky.



Len za minulý utorok ich na Lampedusu - ostrov ležiaci medzi Sicíliou a severnou Afrikou - dorazilo viac ako 5000. Ide o rekordnú bilanciu za jeden deň.



Stovky z nich boli následne prevezené na Sicíliu alebo taliansku pevninu, pričom na to boli využité trajekty alebo policajné člny. Medzičasom sa situácia trochu upokojila a vracia sa do normálu.



Podľa Meloniovej je v otázke ilegálnej migrácie potrebný tvrdý prístup, pričom opäť vyhlásila vojnu pašeráckym gangom.



"Boj proti nelegálnemu masovému prisťahovalectvu a pašerákom ľudí je epochálny boj pre Taliansko a Európu," vyhlásila táto líderka pravicovo-nacionalistickej strany Bratia Talianska (Fratelli d'Italia), ktorá je pri moci už 11 mesiacov.



Prísľuby, že zakročí proti migrantom a ilegálnej migrácii, patrili medzi kľúčové v jej volebnej kampani.



Talianske médiá s odvolaním sa na ministerstvo vnútra informovali, že od začiatku roka prišlo do Talianska viac ako 127.000 migrantov - v porovnaní so 66.200 za celý rok 2022.