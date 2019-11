Taliansko spustilo kampaň za návrat migrantov do domovských krajín

Rím 18. novembra (TASR) - Talianska vláda začala v pondelok s reklamnou kampaňou zacielenou na migrantov, ktorí sa chcú dobrovoľne vrátiť do svojich domovských krajín. Kampaň s heslom "Sen je skutočnosť" už spustili viaceré talianske denníky, informovala agentúra APA.



Návrat migrantov má byť financovaný z fondu talianskej vlády a zo zdrojov Európskej únie. Cieľom je pomôcť migrantom vrátiť sa do krajín ich pôvodu a začať tam odznova, uviedlo talianske ministerstvo vnútra.



Zriadená bola aj telefonická centrála, ktorá bude migrantom ponúkať informácie potrebné pre návrat. Iniciatívu podporuje Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).



Taliansko sa usiluje o nadväzovanie partnerstiev s krajinami pôvodu migrantov a tranzitnými krajinami v Afrike, aby sa obmedzil prílev utečencov prichádzajúce do Európy. Taliansko v roku 2017 zriadilo takzvaný Fond pre Afriku s cieľom dosiahnuť migračné dohody s Líbyou, Tuniskom, Nigerom a ďalšími krajinami. Proces vracania nelegálnych migrantov chce zintenzívniť aj Európska únia, poznamenala APA.