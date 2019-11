Starosta Benátok dal uzavrieť Námestie svätého Marka

Benátky 15. novembra (TASR) - Starosta Benátok Luigi Brugnaro nariadil v piatok uzatvorenie ikonického Námestia svätého Marka po tom, ako v tomto záplavami sužovanom meste očakávajú ďalší vysoký príliv. Informovali o tom agentúry AFP a DPA.



"Som nútený uzavrieť námestie, aby som predišiel ohrozeniu zdravia občanov," povedal Brugnaro. Zároveň požiadal obyvateľov a návštevníkov mesta, aby si dávali pozor.



Hladina vody dosiahla v piatok predpoludním takmer 1,53 metra nad úrovňou mora, pričom úrady varovali pred jej ďalším zvýšením. Okrem prílivu benátsku oblasť sužujú búrky so silným južným vetrom scirocco, vanúcim v oblasti Stredozemného mora a severnej Afriky. V meste preventívne zatvorili aj školy.



V Benátkach, ktoré sú zapísané na zozname UNESCO, už tento týždeň po zaplavení známych pamiatok, domov i obchodov vyhlásili stav núdze. Média odhadli, že v piatok sa pod vodou ocitlo približne 70 percent mesta.



V utorok postihli Benátky najhoršie záplavy za posledných 50 rokov. Výška vody v meste dosiahla v utorok pred polnocou 1,87 metra, k čomu prispel spomínaný silný vietor scirocco. Zatiaľ však nebol prekonaný rekord z roku 1966, keď výška vody dosiahla 1,94 metra.



Úroveň zápalovej vody (acqua alta) bola síce v piatok nižšia, stále však predstavuje nebezpečenstvo. Talianska vláda realizuje v Benátkach projekt protipovodňovej ochrany MOSE (Mojžiš), ktorý tvorí sústava pohyblivých hrádzí.



Talianska ministerka dopravy a infraštruktúry Paola De Micheliová v tejto súvislosti vo štvrtok prisľúbila, že projekt MOSE bude dokončený do roku 2021, pričom čiastočne by mohol začať fungovať už skôr.