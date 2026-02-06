< sekcia Zahraničie
PROTESTY V MILÁNE: Ľudia sú proti prítomnosti amerických federálov
Americké ministerstvo zahraničných vecí minulý týždeň oznámilo, že ICE a ďalšie federálne agentúry budú v Taliansku pomáhať chrániť amerických návštevníkov, čo vyvolalo protesty.
Autor TASR
Miláno 6. februára (TASR) - Stovky demonštrantov v piatok v talianskom Miláne protestovali proti prítomnosti príslušníkov amerického Imigračného a colného úradu (ICE) počas Zimných olympijských hier. Nesúhlasia ani s uzatvorením škôl a ulíc v meste, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Americké ministerstvo zahraničných vecí minulý týždeň oznámilo, že ICE a ďalšie federálne agentúry budú v Taliansku pomáhať chrániť amerických návštevníkov, čo vyvolalo protesty. Talianske úrady v piatok v deň otváracieho ceremoniálu zatvorili školy v centre mesta a obmedzili prístup do vybraných oblastí. Cieľom je posilniť bezpečnosť a zlepšiť plynulosť dopravy.
Protestujúci, prevažne študenti, niesli transparenty s nápisom „ICE preč“ a ďalšie kritizujúce amerického viceprezidenta J. D. Vancea a ministra zahraničných vecí Marca Rubia. V Minneapolise imigračné úrady v januári zastrelili dvoch amerických občanov, čo vyvolalo v Spojených štátoch rozsiahle protesty.
Poukazovali aj na rušenie každodenného života v meste, vysoké ceny bývania a nedostatok verejných priestorov.
V utorok ráno zorganizovala environmentálna skupina Greenpeace samostatný protest pred milánskou katedrálou proti sponzorovi hier talianskej ropnej spoločnosti Eni.
Zimné olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo sa uskutočnia od 6. do 22. februára, následné paralympijské hry potrvajú od 6. do 15. marca.
