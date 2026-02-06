Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 6. február 2026Meniny má Dorota
< sekcia Zahraničie

PROTESTY V MILÁNE: Ľudia sú proti prítomnosti amerických federálov

.
Na snímke protestujúci s transparentmi počas demonštrácie proti ICE v Miláne v Taliansku 6. februára 2026. Foto: TASR/AP

Americké ministerstvo zahraničných vecí minulý týždeň oznámilo, že ICE a ďalšie federálne agentúry budú v Taliansku pomáhať chrániť amerických návštevníkov, čo vyvolalo protesty.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Miláno 6. februára (TASR) - Stovky demonštrantov v piatok v talianskom Miláne protestovali proti prítomnosti príslušníkov amerického Imigračného a colného úradu (ICE) počas Zimných olympijských hier. Nesúhlasia ani s uzatvorením škôl a ulíc v meste, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.

Americké ministerstvo zahraničných vecí minulý týždeň oznámilo, že ICE a ďalšie federálne agentúry budú v Taliansku pomáhať chrániť amerických návštevníkov, čo vyvolalo protesty. Talianske úrady v piatok v deň otváracieho ceremoniálu zatvorili školy v centre mesta a obmedzili prístup do vybraných oblastí. Cieľom je posilniť bezpečnosť a zlepšiť plynulosť dopravy.

Protestujúci, prevažne študenti, niesli transparenty s nápisom „ICE preč“ a ďalšie kritizujúce amerického viceprezidenta J. D. Vancea a ministra zahraničných vecí Marca Rubia. V Minneapolise imigračné úrady v januári zastrelili dvoch amerických občanov, čo vyvolalo v Spojených štátoch rozsiahle protesty.

Poukazovali aj na rušenie každodenného života v meste, vysoké ceny bývania a nedostatok verejných priestorov.

V utorok ráno zorganizovala environmentálna skupina Greenpeace samostatný protest pred milánskou katedrálou proti sponzorovi hier talianskej ropnej spoločnosti Eni.

Zimné olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo sa uskutočnia od 6. do 22. februára, následné paralympijské hry potrvajú od 6. do 15. marca.
.

Neprehliadnite

V škole v Novom Meste nad Váhom sa strieľalo, dvoch žiakov ošetrovali

SKVELÁ ŽILINA: V šestnásťfinále mládežníckej LM zdolala Liverpool 2:1

Prezident prijal poverovacie listiny od veľvyslancov Ruska a Izraela

Trump podpísal rozpočtový zákon, shutdown sa tak končí