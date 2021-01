Študenti v Ríme demonštrovali za otvorenie škôl

Študenti protestujú proti predĺženiu dištančnej výučby pred svojou školou 11. januára 2021 v Ríme. Foto: TASR/AP

Rím 11. januára (TASR) - Desiatky talianskych študentov protestovali v pondelok proti predĺženiu dištančnej výučby pred svojimi zatvorenými školami v centre Ríma a vyzývali vládu, aby ich znovu otvorila. Informovala o tom agentúra Reuters.Niekoľko študentov demonštrovalo s transparentmi aj pred ministerstvom školstva, pričom použili i zábavnú pyrotechniku. "" povedal jeden zo študentov pre spravodajskú stanicu Rai News 24.Väčšina z 20 regiónov Talianska totiž školy ponechala naďalej zatvorené v rámci opatrení na zastavenie šírenia nákazy COVID-19. Po šesťmesačnej pauze, ktorá bola najdlhšou spomedzi európskych štátov, otvorili školy v krajine v polovici septembra. Avšak žiaci stredných škôl (od 14 rokov) museli už o mesiac znova začať študovať dištančne.Tamojšia vláda minulý týždeň avizovala, že stredoškoláci by mohli opäť nastúpiť do škôl s 50-percentnou kapacitou od pondelka 11. januára. Nakoniec tak však spravili len štyri regióny. Väčšina lokálnych predstaviteľov tento termín považovala za priskorý a rozhodli sa ho oddialiť o niekoľko ďalších týždňov.Talianska ministerka školstva Lucia Azzolinová v pondelok pre stanicu Rai Radio 1 taktiež vyjadrila pochybnosti o súčasnej situácii žiakov, ktorí sa musia učiť z domu. Poznamenala, že zatiaľ čo dištančné vzdelávanie fungovalo niekoľko týždňov či mesiacov, aktuálne je jasné, že to pre študentskú komunitu predstavuje problém. "" citovala slová Azzolinovej agentúra DPA. Zároveň dodala, že o otvorení škôl rozhodujú regionálni lídri, a nie centrálna vláda.V Taliansku - prvej krajine Západu, ktorú postihla pandémia COVID-19 - zaznamenali od vlaňajšieho februára viac než 78.770 obetí koronavírusu. Ide o druhý najvyšší počet smrteľných prípadov po Británii a šiesty najvyšší na svete.