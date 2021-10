Taliansky súd odložil rozhodnutie o vydaní Puigdemonta do Španielska

Sassari 4. októbra (TASR) – Súd na talianskom ostrove Sardínia v pondelok odložil rozhodnutie o tom, či bude niekdajší vodca katalánskych separatistov Carles Puigdemont vydaný na trestné stíhanie do Španielska. Na vynesenie verdiktu môže politik čakať na slobode, informovala agentúra AP.



O žiadosti Španielska rozhoduje súd v sardínskom meste Sassari. Na Piugdemonta a ďalších katalánskych separatistov žijúcich v zahraničí je v Španielsku vydaný zatykač pre podnecovanie na vzburu, ktorého sa mali dopustiť počas neúspešného pokusu o vyhlásenie nezávislosti Katalánska v roku 2017.



Puigdemonta, ktorý žije od roku 2017 v exile v Belgicku, zadržali 23. septembra na Sardínii, kam pricestoval na kultúrny festival, a po svojom zadržaní strávil noc za mrežami. Nasledujúci deň sudkyňa nariadila jeho prepustenie pod podmienkou, že politik príde na pondelkové pojednávanie.



V pondelok sa Puigdemont skutočne dostavil na odvolací súd v Sassari, ktorý však rozhodnutie o jeho extradícii odložil a nijako neobmedzil jeho slobodu pohybu.



Puigdemont sa pri odchode zo budovy súdu zdravil so svojimi priaznivcami a vyhlásil, že je „veľmi šťastný", že nemusel zostať vo väzbe.



Politikov taliansky právnik Agostinangelo Marras novinárom povedal, že súdne konanie v Sassari bolo pozastavené až dovtedy, kým nebudú známe stanoviská európskych súdov týkajúce sa legálnosti odobratia Puigdemontovej europoslaneckej imunity a zákonnosti jeho vydania Španielsku.



Spolu s Puigdemontom na Sardíniu pricestovala delegácia katalánskych separatistických politikov vrátane Toniho Comína a Clary Ponsatíovej. Španielsky najvyšší súd preto v pondelok požiadal súd v Sassari, aby Comína aj Ponsatíovú vzal do väzby. Podľa agentúry AP však nič nenasvedčuje tomu, že by sa tak skutočne stalo.