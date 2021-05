Sudkyňa viní z pádu lanovky v Taliansku najmä hlavného technika

Rím 30. mája (TASR) - Talianska sudkyňa Donatella Banciová Buonamiciová rozhodujúca v prípade odtrhnutej kabíny lanovky vyhlásila, že neexistuje dostatok dôkazov o tom, že by majiteľ firmy Ferrovie del Mottarone či vedúci údržby vedeli, že hlavný technik niekoľko krát - a to ešte predtým, než 23. mája došlo k tragickej nehode - úmyselne deaktivoval brzdový systém. Informovala o tom agentúra AP.



Trojica mužov opustila väznicu v meste Verbania v nedeľu ráno v sprievode ich právnikov s tým, že technik Gabriele Tadini zostáva v domácej väzbe. Ako uviedol jeho právnik Marcello Perillo, jeho klient priznal, že spôsobil znefunkčnenie bŕzd, pretože sa sami od seba uzamykali počas toho, ako bola lanovka v prevádzke. Ak by vedel, že tak ohrozí pasažierov, nikdy by tak nekonal, uviedol.



Prokuratúra vyslovila hypotézu, že vlastník firmy Luigi Nerini a manažér Enrico Perocchio o nefunkčnej brzde vedeli, avšak z ekonomických dôvodov jej oprave nevenovali pozornosť. Ako predtým povedala prokurátorka Olimpia Bossiová, oprava by si vyžadovala radikálny zásah, ktorý by spôsobil uzavretie lanovky na dlhý čas.



Právnici oboch mužov však uviedli, že ich klienti popreli, že by o konaní technika vedeli a zdôraznili, že nemali dôvod, aby nechali premávať lanovku bez riadneho brzdového systému.



Kabína lanovky spájajúcej mestečko Stresa na brehu jazera Lake Maggiore s horou Mottarone spadla pod vrcholom z nosného lana minulú nedeľu. Pád ako jediný z 15 ľudí v kabíne prežil päťročný izraelský chlapec, ktorý zostáva v nemocnici v Turíne.



V nedeľu napoludnie si obyvatelia regiónu Piemont uctili obete minútou ticha, pričom vlajky na verejných budovách boli stiahnuté na pol žrde.